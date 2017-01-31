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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Престон
Кардифф - Престон: обзор матча 31 января 2017
Кардифф
31.01.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
2 : 0
Завершен
Престон
18'
П. Уиттингем (П)
28'
К. Зохоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Престон
Замена
Р. Хили
️️️️
С. Бамба
90'
Замена
Г. Халфорд
️️️️
П. Уиттингем
79'
78'
Замена
А. Брауне
️️️️
Б. Пирсон
72'
Желтая карточка
Э. МакГиди
66'
Замена
К. Робинсон
️️️️
Д. Хорган
Желтая карточка
К. Харрис
64'
45'
Замена
Д. Бэкфорд
️️️️
Д. Джонсон
Замена
М. Коннолли
️️️️
Л. Пелтье
45'
ГОЛ! 2:0!
К. Зохоре
28'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Уиттингем
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Аллан МакГрегор
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЛП
32
Джо Роллс
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
5
Арон Гуннарссон
АП
40
Кадим Харрис
ПП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
7
Дэрил Хорган
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
4
Бен Пирсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ПП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Кардифф
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
9
Рис Хили
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
4-4-1-1
1
МакГрегор
14
Бамба
6
Ричардс
21
Пелтье
23
Моррисон
30
Хойлетт
32
Роллс
7
Уиттингем
40
Харрис
5
Гуннарссон
7
Зохоре
3-4-1-1
12
Максвелл
8
Каннингэм
5
Кларк
23
Хантингтон
12
Галлахер
4
Пирсон
14
Джонсон
7
Хорган
46
МакГиди
9
Хагилл
21
Пелтье
16
Коннолли
16
Коннолли
21
Пелтье
7
Уиттингем
45
Халфорд
45
Халфорд
7
Уиттингем
14
Бамба
9
Хили
9
Хили
14
Бамба
4
Пирсон
8
Брауне
8
Брауне
4
Пирсон
14
Джонсон
10
Бэкфорд
10
Бэкфорд
14
Джонсон
7
Хорган
47
Робинсон
47
Робинсон
7
Хорган
Остались в запасе
Кардифф
Престон
28
Деклан Джон
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
1
Андерс Линдегаард
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
28
Деклан Джон
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Кардифф - Престон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
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