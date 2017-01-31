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Расписание матчей
Франция. Кубок
Бордо - Дижон
Бордо - Дижон: обзор матча 31 января 2017
Бордо
31.01.2017, вторник, 20:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Дижон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бордо - Дижон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
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22.12.2024
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Франция. Третья лига, 1 тур
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0 : 0
16.08.2024
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Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
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