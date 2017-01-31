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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Дерби Каунти
Ипсвич Таун - Дерби Каунти: обзор матча 31 января 2017
Ипсвич Таун
31.01.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
0 : 3
Завершен
Дерби Каунти
9'
К. Брайсон
12'
Т. Инс
45+4'
Д. Бент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Дерби Каунти
80'
Замена
С. Кристи
️️️️
К. Бэйрд
69'
Замена
М. Выдра
️️️️
Д. Бент
56'
Замена
И. Анья
️️️️
А. Камара
45'
+4
ГОЛ! 0:3!
Д. Бент
Пас отдал
Д. Баттерфилд
Замена
Г. Уорд
️️️️
Т. Лоуренс
45'
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
П. Дигби
36'
12'
ГОЛ! 0:2!
Т. Инс
Пас отдал
К. Бэйрд
9'
ГОЛ! 0:1!
К. Брайсон
Пас отдал
Т. Инс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
37
Пол Дигби
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
11
Бретт Питман
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ПП
9
Абдул Камара
ЛФ
10
Даррен Бент
ЦФ
10
Томас Инс
РФ
Главный тренер
Стив Макларен
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
4-3-1-2
33
Биалковски
6
Берра
12
Спенс
4
Чамберс
3
Кнудсен
37
Дигби
8
Скьюз
17
Брю
10
Лоуренс
11
Питман
20
Сирс
3-4-3
33
Карсон
22
Бэйрд
36
Кио
15
Пирс
19
Баттерфилд
29
Ольссон
4
Джонсон
7
Брайсон
10
Инс
10
Бент
9
Камара
10
Лоуренс
18
Уорд
18
Уорд
10
Лоуренс
37
Дигби
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
37
Дигби
22
Бэйрд
29
Кристи
29
Кристи
22
Бэйрд
9
Камара
21
Анья
21
Анья
9
Камара
10
Бент
11
Выдра
11
Выдра
10
Бент
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Дерби Каунти
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
Главный тренер
Мик МакКарти
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Ипсвич Таун - Дерби Каунти
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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2 : 2
31.10.2026
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1 : 1
23.10.2026
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3 : 2
17.10.2026
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Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
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- : -
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Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Портмен Роуд
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