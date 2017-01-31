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Расписание матчей
Франция. Кубок
Ле Пуаре-сюр-Ви - Страсбур
Ле Пуаре-сюр-Ви - Страсбур: обзор матча 31 января 2017
Ле Пуаре-сюр-Ви
31.01.2017, вторник, 20:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Страсбур
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ле Пуаре-сюр-Ви - Страсбур
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ле Пуаре-сюр-Ви
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ле Пуаре-сюр-Ви
0 : 1
31.01.2017
Страсбур
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле Пуаре-сюр-Ви
3 : 1
07.01.2017
Вири-Шатийон
Франция. Кубок, 1/8 финала
Ле Пуаре-сюр-Ви
1 : 1
10.02.2015
Осер
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Ман
1 : 2
05.01.2013
Ле Пуаре-сюр-Ви
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
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Ле Пуаре-сюр-Ви
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