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Расписание матчей
Франция. Кубок
Ле Пуаре-сюр-Ви - Вири-Шатийон
Ле Пуаре-сюр-Ви - Вири-Шатийон: обзор матча 07 января 2017
Ле Пуаре-сюр-Ви
07.01.2017, суббота, 17:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
3 : 1
Завершен
Вири-Шатийон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ле Пуаре-сюр-Ви - Вири-Шатийон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ле Пуаре-сюр-Ви
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ле Пуаре-сюр-Ви
0 : 1
31.01.2017
Страсбур
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле Пуаре-сюр-Ви
3 : 1
07.01.2017
Вири-Шатийон
Франция. Кубок, 1/8 финала
Ле Пуаре-сюр-Ви
1 : 1
10.02.2015
Осер
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Ман
1 : 2
05.01.2013
Ле Пуаре-сюр-Ви
Вири-Шатийон
Франция. Кубок, 1/16 финала
Вири-Шатийон
0 : 6
23.01.2019
Кан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Вири-Шатийон
1 : 0
05.01.2019
Анжер
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле Пуаре-сюр-Ви
3 : 1
07.01.2017
Вири-Шатийон
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Кубок Франции. Аутсайдер Лиги 1 «Дижон» забил шесть голов «Сент-Этьену» и другие результаты
2019.01.23 22:48
Кубок Франции. Аутсайдер Лиги 1 «Дижон» забил шесть голов «Сент-Этьену» и другие результаты
2019.01.23 22:48
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