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Расписание матчей
Франция. Кубок
Вири-Шатийон - Анжер
Вири-Шатийон - Анжер: обзор матча 05 января 2019
Вири-Шатийон
05.01.2019, суббота, 15:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Анжер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Вири-Шатийон - Анжер
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Вири-Шатийон
Франция. Кубок, 1/16 финала
Вири-Шатийон
0 : 6
23.01.2019
Кан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Вири-Шатийон
1 : 0
05.01.2019
Анжер
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле Пуаре-сюр-Ви
3 : 1
07.01.2017
Вири-Шатийон
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
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