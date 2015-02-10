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Расписание матчей
Франция. Кубок
Ле Пуаре-сюр-Ви - Осер
Ле Пуаре-сюр-Ви - Осер: обзор матча 10 февраля 2015
Ле Пуаре-сюр-Ви
10.02.2015, вторник, 21:00
Франция. Кубок, 1/8 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
Осер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ле Пуаре-сюр-Ви - Осер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ле Пуаре-сюр-Ви
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ле Пуаре-сюр-Ви
0 : 1
31.01.2017
Страсбур
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле Пуаре-сюр-Ви
3 : 1
07.01.2017
Вири-Шатийон
Франция. Кубок, 1/8 финала
Ле Пуаре-сюр-Ви
1 : 1
10.02.2015
Осер
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Ман
1 : 2
05.01.2013
Ле Пуаре-сюр-Ви
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Стадион:
Аббе-Дешамп
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