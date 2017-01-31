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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдэй
Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 31 января 2017
Бристоль Сити
31.01.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
2 : 2
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
32'
Л. Томлин (П)
70'
Т. Абрахам
17'
Ф. Форестьери
51'
Р. Уоллес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдэй
82'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
М. Фокс
Замена
Г. О'Нил
️️️️
Л. Томлин
81'
76'
Желтая карточка
А. Рич
ГОЛ! 2:2!
Т. Абрахам
70'
Замена
М. Джурич
️️️️
К. О'Доуда
69'
57'
Замена
А. Нухиу
️️️️
С. Уиннелл
51'
ГОЛ! 1:2!
Р. Уоллес
45'
Желтая карточка
Б. Беннэн
37'
Желтая карточка
Т. Лис
34'
Желтая карточка
Г. Ловенс
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Томлин
32'
17'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Форестьери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
13
Фабиан Гифер
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЛП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
13
Йенс Хегелер
ПП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
3
Адам Рич
ЛП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
23
Росс Уоллес
ПП
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
11
Милан Джурич
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
22
Альмен Абди
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
3-2-3-2
13
Гифер
44
Флинт
13
Голбоурн
2
Литтл
23
Брайан
3
Райт
8
Браунхилл
47
О'Доуда
13
Хегелер
17
Томлин
18
Абрахам
3-5-2
27
Вествуд
3
Фокс
12
Лис
4
Ловенс
23
Уоллес
10
Беннэн
3
Джонс
2
Палмер
3
Рич
45
Форестьери
11
Уиннелл
17
Томлин
19
О'Нил
19
О'Нил
17
Томлин
47
О'Доуда
11
Джурич
11
Джурич
47
О'Доуда
3
Фокс
20
МакМанаман
20
МакМанаман
3
Фокс
11
Уиннелл
9
Нухиу
9
Нухиу
11
Уиннелл
Остались в запасе
Бристоль Сити
Шеффилд Уэнсдэй
34
Фрэнк Филдинг
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
32
Джек Хант
ПЗ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Остались в запасе
32
Джек Хант
ПЗ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдэй
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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