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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Челси
Ливерпуль - Челси: обзор матча 31 января 2017
Ливерпуль
31.01.2017, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Челси
57'
Д. Вейналдум
25'
Д. Луис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Челси
90'
+4
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Д. Коста
Замена
Д. Ориги
️️️️
А. Лаллана
90'
83'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Виллиан
79'
Желтая карточка
Виллиан
76'
Пенальти не реализован!
Д. Коста
Замена
С. Мане
️️️️
Ф. Коутиньо
75'
72'
Замена
Педро
️️️️
Э. Азар
Желтая карточка
Д. Милнер
59'
ГОЛ! 1:1!
Д. Вейналдум
Пас отдал
Д. Милнер
57'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
45'
25'
ГОЛ! 0:1!
Д. Луис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Эден Азар
ЛФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
3-1-3-2-1
22
Миньоле
32
Матип
6
Ловрен
17
Клайн
23
Джан
14
Хендерсон
20
Милнер
23
Вейналдум
11
Коутиньо
10
Лаллана
9
Фирмино
4-2-1-1-2
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
4
Луис
24
Кэхилл
3
Алонсо
18
Матич
91
Канте
11
Мозес
10
Виллиан
19
Коста
10
Азар
11
Коутиньо
10
Мане
10
Мане
11
Коутиньо
10
Лаллана
27
Ориги
27
Ориги
10
Лаллана
10
Виллиан
4
Фабрегас
4
Фабрегас
10
Виллиан
10
Азар
9
Педро
9
Педро
10
Азар
19
Коста
44
Батшуайи
44
Батшуайи
19
Коста
Остались в запасе
Ливерпуль
Челси
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Ливерпуль - Челси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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