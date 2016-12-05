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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Рубин
Спартак - Рубин: обзор матча 05 декабря 2016
Спартак
05.12.2016, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Рубин
43'
К. Промес
74'
Д. Глушаков
38'
Жонатас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Рубин
83'
Замена
М. Девич
️️️️
М. Бауэр
Замена
А. Тимофеев
️️️️
И. Попов
82'
Желтая карточка
И. Попов
81'
Желтая карточка
Маурисио
80'
Вторая желтая
К. Промес
76'
75'
Желтая карточка
Жонатас
ГОЛ! 2:1!
Д. Глушаков
74'
73'
Замена
В. Устинов
️️️️
М. Оздоев
71'
Вторая желтая
Э. Набиуллин
Желтая карточка
Р. Зобнин
69'
65'
Желтая карточка
М. Цакташ
64'
Замена
Саму
️️️️
Р. Рочина
Замена
Маурисио
️️️️
С. Таски
63'
Травма
С. Таски
62'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
А. Зуев
61'
Желтая карточка
К. Промес
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
К. Промес
Пас отдал
И. Попов
43'
38'
ГОЛ! 0:1!
Жонатас
Пас отдал
Р. Рочина
6'
Желтая карточка
Э. Набиуллин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Рубин
1
Сергей Рыжиков
(К)
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Мийо Цакташ
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Джано
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
14
Саму
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
4-1-2-2-1
32
Ребров
34
Макеев
35
Таски
2
Кутепов
38
Ещенко
20
Фернандо
47
Зобнин
88
Глушаков
10
Промес
17
Зуев
71
Попов
4-2-1-2-1
1
Рыжиков
26
Бауэр
3
Самбрано
90
Бурлак
3
Набиуллин
6
М'Вила
10
Цакташ
21
Оздоев
16
Рочина
10
Жемалетдинов
9
Жонатас
17
Зуев
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
17
Зуев
35
Таски
33
Маурисио
33
Маурисио
35
Таски
71
Попов
94
Тимофеев
94
Тимофеев
71
Попов
21
Оздоев
19
Устинов
19
Устинов
21
Оздоев
16
Рочина
14
Саму
14
Саму
16
Рочина
26
Бауэр
32
Девич
32
Девич
26
Бауэр
Остались в запасе
Спартак
Рубин
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
7
Джано
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
21
Георгий Махатадзе
ЦП
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
7
Джано
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
21
Георгий Махатадзе
ЦП
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Спартак - Рубин
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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