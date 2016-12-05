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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Томь
Уфа - Томь: обзор матча 05 декабря 2016
Уфа
05.12.2016, понедельник, 13:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Томь
64'
А. Сухов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Томь
90'
Красная карточка
А. Дудиев
90'
Желтая карточка
Е. Баляйкин
Замена
В. Зубарев
️️️️
Д. Сысуев
84'
80'
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
К. Комбаров
76'
Замена
К. Погребняк
️️️️
А. Соболев
71'
Желтая карточка
К. Комбаров
68'
Замена
П. Кудряшов
️️️️
А. Попов
ГОЛ! 1:0!
А. Сухов
Пас отдал
Д. Сысуев
64'
Замена
К. Фатай
️️️️
А. Засеев
63'
Желтая карточка
А. Засеев
59'
Замена
Марсиньо
️️️️
И. Безденежных
46'
41'
Желтая карточка
А. Жиров
Желтая карточка
Д. Сысуев
35'
13'
Желтая карточка
А. Соболев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
99
Андрей Лунев
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Томь
1
Антон Коченков
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
85
Давид Яблонски
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
6
Лукаш Дроппа
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
18
Артем Попов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
10
Марсиньо
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
60
Владимир Зубарев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Иван Обляков
АП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
3-3-2-2
99
Лунев
27
Живоглядов
3
Аликин
5
Васин
33
Сухов
13
Засеев
89
Стоцкий
87
Безденежных
90
Ваньек
44
Игбун
8
Сысуев
3-2-2-2-1
1
Коченков
8
Дудиев
2
Жиров
85
Яблонски
9
Комбаров
26
Бордачев
6
Дроппа
8
Ковальчук
18
Попов
10
Бикфалви
7
Соболев
87
Безденежных
10
Марсиньо
10
Марсиньо
87
Безденежных
8
Сысуев
60
Зубарев
60
Зубарев
8
Сысуев
13
Засеев
7
Фатай
7
Фатай
13
Засеев
18
Попов
29
Кудряшов
29
Кудряшов
18
Попов
9
Комбаров
32
Баляйкин
32
Баляйкин
9
Комбаров
7
Соболев
9
Погребняк
9
Погребняк
7
Соболев
Остались в запасе
Уфа
Томь
57
Вячеслав Кротов
АП
72
Андрей Батютин
ЛВ
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
11
Диего Карлос
ЦП
10
Иван Обляков
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
1
Алексей Солосин
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
72
Павел Голышев
ЦФ
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
72
Андрей Батютин
ЛВ
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
11
Диего Карлос
ЦП
10
Иван Обляков
АП
Остались в запасе
1
Алексей Солосин
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Уфа - Томь
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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