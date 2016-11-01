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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСВ - Бавария
ПСВ - Бавария: обзор матча 01 ноября 2016
ПСВ
01.11.2016, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 4 тур
1 : 2
Завершен
Бавария
14'
С. Ариас
34'
Р. Левандовски (П)
74'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Бавария
90'
Желтая карточка
К. Коман
85'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Т. Мюллер
Замена
А. Зинченко
️️️️
Б. Рамселар
74'
74'
ГОЛ! 1:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Д. Алаба
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Г. Перейро
67'
64'
Замена
К. Коман
️️️️
Й. Киммих
64'
Замена
Д. Коста
️️️️
А. Роббен
Замена
Д. Бренет
️️️️
Й. Виллемс
45'
34'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Левандовски
ГОЛ! 1:0!
С. Ариас
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
5
Даниэль Швааб
ПП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
10
Арьен Роббен
РФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
ПСВ
17
Хидде Юрьюс
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
8
Ренату Саншеш
ЦП
4-5-1
22
Пасвер
15
Виллемс
15
Морено
77
Изима-Мирен
4
Ариас
18
Гуардадо
23
Рамселар
24
Проппер
26
Перейро
5
Швааб
26
де Йонг
4-1-2-3
1
Нойер
21
Лам
17
Боатенг
15
Хуммельс
5
Алаба
6
Киммих
23
Видаль
3
Алонсо
10
Роббен
9
Левандовски
13
Мюллер
23
Рамселар
47
Зинченко
47
Зинченко
23
Рамселар
15
Виллемс
30
Бренет
30
Бренет
15
Виллемс
26
Перейро
34
Бергвейн
34
Бергвейн
26
Перейро
13
Мюллер
8
Саншеш
8
Саншеш
13
Мюллер
10
Роббен
11
Коста
11
Коста
10
Роббен
6
Киммих
21
Коман
21
Коман
6
Киммих
Остались в запасе
ПСВ
Бавария
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
17
Хидде Юрьюс
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Филлип Коку
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
17
Хидде Юрьюс
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча ПСВ - Бавария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Филипс
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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