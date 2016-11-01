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Лига чемпионов 2026/2027
Бешикташ - Наполи
Бешикташ - Наполи: обзор матча 01 ноября 2016
Бешикташ
01.11.2016, вторник, 20:45
Лига чемпионов, группа B, 4 тур
1 : 1
Завершен
Наполи
79'
Р. Куарежма (П)
82'
М. Гамшик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Наполи
Желтая карточка
Д. Тосун
83'
82'
ГОЛ! 1:1!
М. Гамшик
Пас отдал
Д. Мертенс
81'
Замена
П. Зелински
️️️️
Аллан
81'
Замена
А. Диавара
️️️️
Жоржиньо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Куарежма
79'
Замена
О. Озякуп
️️️️
Г. Инлер
66'
63'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
М. Габбиадини
57'
Желтая карточка
Жоржиньо
Желтая карточка
Г. Инлер
47'
Замена
Д. Тосун
️️️️
Д. Тошич
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
31
Фабри
ВР
3
Адриано
ЛЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
44
Родолфо
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
АП
88
Гекхан Инлер
ПП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Фабри
6
Марсело
6
Тошич
44
Родолфо
3
Адриано
32
Бек
13
Хатчинсон
88
Инлер
30
Арслан
9
Абубакар
7
Куарежма
4-3-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
52
Максимович
3
Кулибали
13
Гулам
25
Аллан
21
Жоржиньо
17
Гамшик
10
Инсинье
7
Кальехон
11
Габбиадини
88
Инлер
15
Озякуп
15
Озякуп
88
Инлер
6
Тошич
23
Тосун
23
Тосун
6
Тошич
21
Жоржиньо
24
Диавара
24
Диавара
21
Жоржиньо
25
Аллан
7
Зелински
7
Зелински
25
Аллан
11
Габбиадини
10
Мертенс
10
Мертенс
11
Габбиадини
Остались в запасе
Бешикташ
Наполи
33
Атындж Нукан
ЦЗ
29
Толга Зенгин
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
1
Рафаэль Кабрал
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
33
Атындж Нукан
ЦЗ
29
Толга Зенгин
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Бешикташ - Наполи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Иненю
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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