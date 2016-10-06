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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Северная Македония - Израиль
Северная Македония - Израиль: обзор матча 06 октября 2016
Северная Македония
06.10.2016, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 2 тур
1 : 2
Завершен
Израиль
63'
И. Несторовски
25'
Т. Хемед
43'
Т. Бен-Хаим II
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Македония - Израиль
Пенальти не реализован!
А. Яхович
90'
+5
90'
+4
Красная карточка
Э. Тиби
90'
+4
Желтая карточка
Д. Гореш
76'
Замена
А. Абед
️️️️
Т. Хемед
Замена
А. Яхович
️️️️
Г. Пандев
76'
72'
Замена
Д. Эйнбиндер
️️️️
Э. Голаса
68'
Замена
М. Бузагло
️️️️
Т. Бен-Хаим II
ГОЛ! 1:2!
И. Несторовски
Пас отдал
С. Спировски
63'
53'
Желтая карточка
Н. Биттон
Замена
Б. Ибраими
️️️️
В. Шиков
51'
Замена
С. Спировски
️️️️
М. Петрович
45'
43'
ГОЛ! 0:2!
Т. Бен-Хаим II
Пас отдал
Н. Биттон
35'
Желтая карточка
Э. Тиби
27'
Желтая карточка
А. Коэн
25'
ГОЛ! 0:1!
Т. Хемед
Пас отдал
Э. Голаса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
1
Мартин Богатинов
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Ванче Шиков
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
18
Леонард Жута
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
17
Милован Петрович
ЦП
11
Ферхан Хасани
ЦФ
10
Горан Пандев
ЦФ
23
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Израиль
18
Давид Гореш
ВР
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
0
Шир Тзедек
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
4
Нир Биттон
ОП
20
Эйял Голаса
ЦП
8
Альмог Коэн
ПП
7
Эран Захави
ЛФ
8
Томер Хемед
ЦФ
12
Таль Бен-Хаим II
РФ
Главный тренер
Элиша Леви
Северная Македония
12
Дамьян Шишковски
ВР
12
Костадин Захов
ВР
15
Душко Трайчевски
ОП
15
Никола Гиоргиев
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
17
Остоя Степанович
ЦП
20
Стефан Спировски
ЦП
7
Иван Тричковски
ЦФ
9
Адис Яхович
ЦФ
9
Бесарт Ибраими
ЦФ
Израиль
1
Ариэль Харуш
ВР
5
Рами Гершон
ВР
1
Борис Клейман
ВР
22
Бен Биттон
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
11
Ахмед Абед
ЛП
14
Идан Веред
ЦП
11
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
19
Рой Кехат
ЦП
15
Омер Атцили
ЦП
16
Маор-Бар Бузагло
ПП
9
Мунас Даббур
ЦФ
3-2-1-3
1
Богатинов
4
Ристевски
5
Мойсов
18
Жута
8
Алиоски
13
Ристовски
17
Петрович
23
Несторовски
10
Пандев
11
Хасани
4-1-2-3
18
Гореш
2
Даса
21
Тиби
0
Тзедек
22
Давидзаде
4
Биттон
8
Коэн
20
Голаса
12
Бен-Хаим II
8
Хемед
7
Захави
17
Петрович
20
Спировски
20
Спировски
17
Петрович
10
Пандев
9
Яхович
9
Яхович
10
Пандев
6
Шиков
9
Ибраими
9
Ибраими
6
Шиков
8
Хемед
11
Абед
11
Абед
8
Хемед
20
Голаса
11
Эйнбиндер
11
Эйнбиндер
20
Голаса
12
Бен-Хаим II
16
Бузагло
16
Бузагло
12
Бен-Хаим II
Остались в запасе
Северная Македония
Израиль
12
Дамьян Шишковски
ВР
12
Костадин Захов
ВР
15
Душко Трайчевски
ОП
15
Никола Гиоргиев
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
17
Остоя Степанович
ЦП
7
Иван Тричковски
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
1
Ариэль Харуш
ВР
5
Рами Гершон
ВР
1
Борис Клейман
ВР
22
Бен Биттон
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
14
Идан Веред
ЦП
19
Рой Кехат
ЦП
15
Омер Атцили
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Элиша Леви
Остались в запасе
12
Дамьян Шишковски
ВР
12
Костадин Захов
ВР
15
Душко Трайчевски
ОП
15
Никола Гиоргиев
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
17
Остоя Степанович
ЦП
7
Иван Тричковски
ЦФ
Остались в запасе
1
Ариэль Харуш
ВР
5
Рами Гершон
ВР
1
Борис Клейман
ВР
22
Бен Биттон
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
14
Идан Веред
ЦП
19
Рой Кехат
ЦП
15
Омер Атцили
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Главный тренер
Элиша Леви
Статистика матча Северная Македония - Израиль
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Тоше Проески
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