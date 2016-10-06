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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Италия - Испания
Италия - Испания: обзор матча 06 октября 2016
Италия
06.10.2016, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 2 тур
1 : 1
Завершен
Испания
82'
Д. Де Росси (П)
55'
Витоло
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Испания
Желтая карточка
Л. Бонуччи
86'
85'
Желтая карточка
Ж. Пике
84'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Витоло
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Де Росси
82'
Замена
А. Белотти
️️️️
М. Пароло
76'
75'
Желтая карточка
С. Рамос
67'
Замена
А. Мората
️️️️
Д. Коста
Желтая карточка
Д. Бонавентура
62'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
Г. Пелле
59'
55'
ГОЛ! 0:1!
Витоло
Пас отдал
С. Бускетс
Желтая карточка
М. Пароло
50'
45'
Желтая карточка
Д. Коста
44'
Желтая карточка
Витоло
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
Р. Монтоливо
30'
Травма
Р. Монтоливо
29'
27'
Желтая карточка
С. Бускетс
22'
Замена
Начо
️️️️
Ж. Альба
21'
Травма
Ж. Альба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
18
Марко Пароло
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
17
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
18
Жорди Альба
ПЗ
11
Витоло
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Коке
ЦП
6
Андрес Иньеста
ЦП
21
Давид Сильва
АП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Италия
14
Маттиа Перин
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
0
Давиде Астори
ЦЗ
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
6
Марко Верратти
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
20
Федерико Бернардески
ПВ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
23
Маноло Габбиадини
ЦФ
9
Андреа Белотти
ЦФ
Испания
23
Пепе Рейна
ВР
23
Серхио Рико
ВР
4
Начо
ЦЗ
4
Хави Мартинес
ОП
10
Серджи Роберто
ЦП
12
Андер Эррера
ЦП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
22
Иско
АП
11
Лукас Васкес
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
22
Нолито
ЦФ
9
Хосе Кальехон
ЦФ
3-3-2-2
1
Буффон
15
Барцальи
6
Романьоли
19
Бонуччи
2
Де Шильо
16
Де Росси
24
Флоренци
18
Монтоливо
18
Пароло
17
Эдер
9
Пелле
4-1-2-2-1
1
Де Хеа
18
Альба
3
Пике
15
Рамос
2
Карвахаль
5
Бускетс
8
Коке
6
Иньеста
21
Сильва
11
Витоло
19
Коста
18
Монтоливо
7
Бонавентура
7
Бонавентура
18
Монтоливо
9
Пелле
17
Иммобиле
17
Иммобиле
9
Пелле
18
Пароло
9
Белотти
9
Белотти
18
Пароло
18
Альба
4
Начо
4
Начо
18
Альба
11
Витоло
10
Алькантара
10
Алькантара
11
Витоло
19
Коста
7
Мората
7
Мората
19
Коста
Остались в запасе
Италия
Испания
14
Маттиа Перин
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
0
Давиде Астори
ЦЗ
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
6
Марко Верратти
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
20
Федерико Бернардески
ПВ
23
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
10
Серджи Роберто
ЦП
23
Пепе Рейна
ВР
23
Серхио Рико
ВР
4
Хави Мартинес
ОП
12
Андер Эррера
ЦП
22
Иско
АП
11
Лукас Васкес
ПВ
22
Нолито
ЦФ
9
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
14
Маттиа Перин
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
0
Давиде Астори
ЦЗ
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
6
Марко Верратти
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
20
Федерико Бернардески
ПВ
23
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
10
Серджи Роберто
ЦП
23
Пепе Рейна
ВР
23
Серхио Рико
ВР
4
Хави Мартинес
ОП
12
Андер Эррера
ЦП
22
Иско
АП
11
Лукас Васкес
ПВ
22
Нолито
ЦФ
9
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Италия - Испания
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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