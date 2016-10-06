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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Косово - Хорватия
Косово - Хорватия: обзор матча 06 октября 2016
Косово
06.10.2016, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 2 тур
0 : 6
Завершен
Хорватия
6'
М. Манджукич
24'
М. Манджукич
35'
М. Манджукич
68'
М. Митрович
83'
И. Перишич
90+2'
Н. Калинич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Косово - Хорватия
90'
+2
ГОЛ! 0:6!
Н. Калинич
Пас отдал
М. Ковачич
83'
ГОЛ! 0:5!
И. Перишич
Пас отдал
М. Брозович
Замена
Х. Шала
️️️️
А. Зенели
77'
71'
Замена
М. Рог
️️️️
А. Крамарич
Замена
А. Буньяку
️️️️
Б. Целина
68'
68'
ГОЛ! 0:4!
М. Митрович
Пас отдал
М. Брозович
59'
Замена
Н. Калинич
️️️️
М. Манджукич
Замена
Б. Халими
️️️️
Б. Бериша
58'
45'
Замена
М. Митрович
️️️️
В. Чорлука
35'
ГОЛ! 0:3!
М. Манджукич
Пас отдал
Ш. Врсалько
24'
ГОЛ! 0:2!
М. Манджукич
Пас отдал
И. Перишич
Желтая карточка
Б. Бериша
18'
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Манджукич
Пас отдал
А. Крамарич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Косово
1
Самир Уйкани
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
6
Авни Пепа
ЦЗ
4
Альбан Пниши
ЦЗ
23
Бернард Бериша
ЛВ
10
Арбер Зенели
ЛВ
6
Хекуран Криэциу
ОП
2
Фанол Пердедай
ЦП
14
Валон Бериша
ЦП
9
Берсант Целина
АП
7
Милот Рашица
ПВ
Главный тренер
Альберт Буньяки
Хорватия
23
Даниэль Субашич
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
19
Милан Бадель
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Йосип Пиварич
ЦП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Косово
12
Адис Нуркович
ВР
16
Бледар Хайдини
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Синан Битики
ЦП
18
Вальмир Сулеймани
ЦП
8
Бесар Халими
ЦП
5
Херолинд Шала
ЦП
21
Эролль Зейнуллаху
АП
14
Альбан Меха
ПП
0
Лябинот Кабаши
ЦФ
18
Ведат Мурики
ЦФ
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Хорватия
12
Ловре Калинич
ВР
1
Иван Варгич
ВР
16
Тин Едвай
ЦЗ
3
Иван Стринич
ЦЗ
6
Матей Митрович
ЦЗ
9
Домагой Антолич
ЦП
15
Марко Рог
ЦП
22
Дуйе Чоп
ЦФ
16
Никола Калинич
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Уйкани
23
Пакярада
4
Пниши
6
Пепа
6
Криэциу
2
Пердедай
14
Бериша
10
Зенели
9
Целина
7
Рашица
23
Бериша
3-1-3-1-2
23
Субашич
2
Врсалько
5
Чорлука
21
Вида
11
Брозович
19
Бадель
8
Ковачич
22
Пиварич
14
Перишич
17
Манджукич
9
Крамарич
23
Бериша
8
Халими
8
Халими
23
Бериша
10
Зенели
5
Шала
5
Шала
10
Зенели
9
Целина
10
Буньяку
10
Буньяку
9
Целина
5
Чорлука
6
Митрович
6
Митрович
5
Чорлука
9
Крамарич
15
Рог
15
Рог
9
Крамарич
17
Манджукич
16
Калинич
16
Калинич
17
Манджукич
Остались в запасе
Косово
Хорватия
0
Лябинот Кабаши
ЦФ
22
Синан Битики
ЦП
18
Вальмир Сулеймани
ЦП
12
Адис Нуркович
ВР
16
Бледар Хайдини
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
21
Эролль Зейнуллаху
АП
14
Альбан Меха
ПП
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Альберт Буньяки
12
Ловре Калинич
ВР
1
Иван Варгич
ВР
16
Тин Едвай
ЦЗ
3
Иван Стринич
ЦЗ
9
Домагой Антолич
ЦП
22
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Остались в запасе
0
Лябинот Кабаши
ЦФ
22
Синан Битики
ЦП
18
Вальмир Сулеймани
ЦП
12
Адис Нуркович
ВР
16
Бледар Хайдини
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
21
Эролль Зейнуллаху
АП
14
Альбан Меха
ПП
18
Ведат Мурики
ЦФ
Остались в запасе
12
Ловре Калинич
ВР
1
Иван Варгич
ВР
16
Тин Едвай
ЦЗ
3
Иван Стринич
ЦЗ
9
Домагой Антолич
ЦП
22
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Альберт Буньяки
Главный тренер
Анте Чачич
Статистика матча Косово - Хорватия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Лоро Боричи
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 (в повторе, 23:40)
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