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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Лихтенштейн - Албания
Лихтенштейн - Албания: обзор матча 06 октября 2016
Лихтенштейн
06.10.2016, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 2 тур
0 : 2
Завершен
Албания
12'
П. Йеле (АГ)
71'
Б. Балай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лихтенштейн - Албания
Желтая карточка
Я. Фрик
88'
Желтая карточка
И. Эри
84'
Желтая карточка
Ф. Бургмайер
81'
80'
Желтая карточка
Я. Хика
Замена
С. Кене
️️️️
Д. Саланович
73'
71'
ГОЛ! 0:2!
Б. Балай
Пас отдал
Э. Хюсай
69'
Замена
С. Цикалеши
️️️️
А. Лулаку
Замена
Я. Фрик
️️️️
Р. Губзер
60'
Замена
М. Рехштайнер
️️️️
М. Польверино
45'
45'
Замена
М. Баша
️️️️
Б. Кукели
45'
Замена
А. Лила
️️️️
А. Абраши
12'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
П. Йеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
0
Петер Йеле
ВР
0
Ив Эри
ЛЗ
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
10
Сандро Визер
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
17
Робин Губзер
ЦП
23
Мишель Польверино
ЦП
18
Николас Хаслер
ПП
11
Франц Бургмайер
ЛФ
11
Деннис Саланович
РФ
Главный тренер
Рене Паурич
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
15
Мергим Маврай
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
22
Амир Абраши
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
0
Ямир Хика
АП
13
Бурим Кукели
ПП
11
Аздрен Лулаку
ЦФ
19
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Лихтенштейн
12
Ченгиз Бичер
ВР
1
Бенджамин Бюхель
ВР
2
Даниэль Брендле
ЦП
16
Мартин Рехштайнер
ЦП
6
Андреас Кристен
ПП
9
Саймон Кене
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
22
Яник Фрик
ЦФ
Албания
23
Албан Ходжа
ВР
12
Оргес Шехи
ВР
2
Анди Лила
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
7
Анси Аголли
ЦЗ
14
Таулант Джака
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
9
Эрос Грезда
ПВ
10
Эдгар Цани
ЦФ
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
3-5-2
0
Йеле
0
Эри
4
Кауфманн
3
Гопель
10
Визер
10
Бюхель
17
Губзер
23
Польверино
18
Хаслер
11
Бургмайер
11
Саланович
4-3-1-2
1
Бериша
4
Хюсай
6
Джимсити
15
Маврай
13
Алийи
13
Кукели
21
Роши
22
Абраши
0
Хика
19
Балай
11
Лулаку
11
Саланович
9
Кене
9
Кене
11
Саланович
23
Польверино
16
Рехштайнер
16
Рехштайнер
23
Польверино
17
Губзер
22
Фрик
22
Фрик
17
Губзер
22
Абраши
2
Лила
2
Лила
22
Абраши
13
Кукели
8
Баша
8
Баша
13
Кукели
11
Лулаку
16
Цикалеши
16
Цикалеши
11
Лулаку
Остались в запасе
Лихтенштейн
Албания
12
Ченгиз Бичер
ВР
1
Бенджамин Бюхель
ВР
2
Даниэль Брендле
ЦП
6
Андреас Кристен
ПП
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
9
Эрос Грезда
ПВ
10
Эдгар Цани
ЦФ
23
Албан Ходжа
ВР
12
Оргес Шехи
ВР
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
7
Анси Аголли
ЦЗ
14
Таулант Джака
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Остались в запасе
12
Ченгиз Бичер
ВР
1
Бенджамин Бюхель
ВР
2
Даниэль Брендле
ЦП
6
Андреас Кристен
ПП
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Остались в запасе
9
Эрос Грезда
ПВ
10
Эдгар Цани
ЦФ
23
Албан Ходжа
ВР
12
Оргес Шехи
ВР
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
7
Анси Аголли
ЦЗ
14
Таулант Джака
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
Главный тренер
Рене Паурич
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Лихтенштейн - Албания
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Главный судья:
Томаш Богнар
Стадион:
Райнпарк
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