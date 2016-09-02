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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Сочи - Олимп-Долгопрудный
Сочи - Олимп-Долгопрудный: обзор матча 02 сентября 2016
Сочи
02.09.2016, пятница, 19:00
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 7 тур
1 : 0
Завершен
Олимп-Долгопрудный
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Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
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15.11.2026
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Олимп-Долгопрудный
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21.05.2022
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0 : 2
15.05.2022
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Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
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1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Информация о матче
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