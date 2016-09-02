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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Легион - ФК Сочи-2013
Легион - ФК Сочи-2013: обзор матча 02 сентября 2016
Легион
02.09.2016, пятница, 17:00
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 6 тур
1 : 0
Завершен
ФК Сочи-2013
Матч
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Статистика матча Легион - ФК Сочи-2013
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0
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Матчи команд
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Легион
1 : 0
01.11.2025
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Дружба
3 : 0
25.10.2025
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Легион
2 : 1
18.10.2025
Сочи-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
Спартак-Нальчик
4 : 0
11.10.2025
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Легион
1 : 3
05.10.2025
Ангушт
ФК Сочи-2013
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 30 тур
ФК Сочи-2013
0 : 1
04.06.2017
Краснодар-2
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 29 тур
Дружба
1 : 3
28.05.2017
ФК Сочи-2013
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 28 тур
ФК Сочи-2013
1 : 1
21.05.2017
Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 27 тур
ФК Сочи-2013
2 : 0
14.05.2017
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 26 тур
ФК Сочи-2013
1 : 1
07.05.2017
СКА-Ростов
Информация о матче
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ФК Сочи-2013
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
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2025.09.24 00:48
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Клуб Второй лиги может прекратить существование
2025.09.10 14:32
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Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
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«Этот лысый Фантомас крещеный, святое есть что-нибудь?»: во Второй лиге тренер жестко прошелся по арбитру
2025.10.26 09:31
Махачкалинский клуб объявил о потере профессионального статуса и переезде в другой город
2025.10.11 21:52
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2025.09.24 00:48
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2025.09.10 14:32
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2018.07.04 17:33
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Новый ФК «Сочи» 24 июня сыграет товарищеский матч со «Спартаком»
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