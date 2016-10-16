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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Дижон
Сент-Этьен - Дижон: обзор матча 16 октября 2016
Сент-Этьен
16.10.2016, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 1
Завершен
Дижон
90+5'
Н. Ру (П)
22'
П. Лис-Мелу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Дижон
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Ру
90'
+5
90'
+4
Красная карточка
С. Варро
90'
+3
Желтая карточка
Б. Рейне
88'
Замена
А. Бельмон
️️️️
Ф. Саммаритано
Желтая карточка
К. Теофил-Катерин
82'
Замена
А. Норден
️️️️
В. Пажо
81'
79'
Желтая карточка
Ж. Таварес
79'
Желтая карточка
К. Бернар
Замена
А. Савье
️️️️
К. Монне-Паке
75'
70'
Замена
Ж. Таварес
️️️️
П. Лис-Мелу
Замена
Н. Ру
️️️️
Ж. Клеман
61'
45'
Замена
Р. Амалфитано
️️️️
Ф. Бальмон
22'
ГОЛ! 0:1!
П. Лис-Мелу
Пас отдал
Ф. Бальмон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
17
Венсан Пажо
ПП
22
Кевин Монне-Паке
ЛФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
5
Кентен Бернар
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
25
Йоан Гастьен
ОП
17
Мехди Абид
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
15
Флоран Бальмон
ПП
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
6
Брайан Дабо
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Дижон
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
77
Антони Бельмон
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
11
Жулио Таварес
ЦФ
4-3-1-2
16
Руффье
24
Малку
28
Теофил-Катерин
24
Перрен
12
М'Бенге
17
Верету
11
Клеман
17
Пажо
6
Таннан
22
Монне-Паке
16
Содерлунд
4-1-3-1-1
30
Рейне
26
Чафик
27
Варро
26
Ланг
5
Бернар
25
Гастьен
15
Бальмон
33
Лис-Мелу
17
Абид
7
Саммаритано
99
Диони
17
Пажо
70
Норден
70
Норден
17
Пажо
22
Монне-Паке
6
Савье
6
Савье
22
Монне-Паке
11
Клеман
26
Ру
26
Ру
11
Клеман
7
Саммаритано
77
Бельмон
77
Бельмон
7
Саммаритано
15
Бальмон
20
Амалфитано
20
Амалфитано
15
Бальмон
33
Лис-Мелу
11
Таварес
11
Таварес
33
Лис-Мелу
Остались в запасе
Сент-Этьен
Дижон
40
Жесси Мулен
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
91
Жереми Бела
ЛВ
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
Остались в запасе
91
Жереми Бела
ЛВ
7
Йоанн Ривьер
ВР
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Сент-Этьен - Дижон
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Главный судья:
Карим Абед
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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