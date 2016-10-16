Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Зенит - Динамо Бр
Зенит - Динамо Бр: обзор матча 16 октября 2016
Зенит
16.10.2016, воскресенье, 15:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 13 тур
1 : 3
Завершен
Динамо Бр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Зенит - Динамо Бр
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Квант
2 : 2
31.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Орел
0 : 0
17.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
Стадион:
Первомайский
Новости команд
Все
Зенит
Динамо Бр
Канчельскис пригрозил после ухода из брянского «Динамо»: «Мы еще пообщаемся по-мужски»
00:16
1
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 16:22
6
Канчельскис уволился из клуба Второй лиги
Вчера, 11:53
6
Канчельскис готов возглавить «Локомотив»: «Живу недалеко от стадиона»
15 ноября
1
Канчельскис удивлен происходящим в клубе РПЛ: «Зачем эта мышиная возня?»
14 ноября
2
«Металлург Липецк» – «Зенит Пенза»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Зенит Пенза» – «Сатурн»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Глушаков назвал условия для выхода на поле в Кубке России
31 июля
СКА Басты прошел профессионалов на старте Кубка России
29 июля
2
«СКА» – «Зенит» Пенза: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026
29 июля
Канчельскис пригрозил после ухода из брянского «Динамо»: «Мы еще пообщаемся по-мужски»
00:16
1
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 16:22
6
Канчельскис уволился из клуба Второй лиги
Вчера, 11:53
6
Канчельскис готов возглавить «Локомотив»: «Живу недалеко от стадиона»
15 ноября
1
Канчельскис удивлен происходящим в клубе РПЛ: «Зачем эта мышиная возня?»
14 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+