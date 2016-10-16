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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Метц
Марсель - Метц: обзор матча 16 октября 2016
Марсель
16.10.2016, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 0
Завершен
Метц
13'
Б. Гомис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Метц
Желтая карточка
Л. Диарра
90'
+1
Замена
Т. Губочан
️️️️
К. Н'Жи
90'
+1
78'
Замена
Х. Диалло
️️️️
О. Нгетт
Замена
М. Лопес
️️️️
В. Ванкер
70'
68'
Желтая карточка
К. Филлипс
Замена
А. Исека
️️️️
Б. Сарр
64'
63'
Замена
И. Сарр
️️️️
Г. Эйн
49'
Замена
К. Лежен
️️️️
Ф. Мойе
42'
Желтая карточка
Ж. Манджек
ГОЛ! 1:0!
Б. Гомис
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
21
Дория
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
19
Лассана Диарра
ПП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Флориан Товен
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Франк Пасси
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
6
Крис Филлипс
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
5
Гидо Милан
ЛП
11
Опа Нгетт
ЛВ
91
Флоран Мойе
АП
40
Жорж Манджек
ПП
7
Готье Эйн
ПВ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Марсель
30
Брис Самба
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
9
Аарон Исека
ЦФ
Метц
1
Давид Оберхаузер
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
13
Франк Синьорино
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
22
Кевин Лежен
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Пеле
70
Сарр
16
Фанни
21
Дория
12
Бедимо
2
Сакаи
21
Ванкер
19
Диарра
9
Н'Жи
10
Товен
18
Гомис
4-2-3-1
1
Дидийон
20
Баллиу
6
Филлипс
4
Бишевац
32
Ассу-Экотто
40
Манджек
5
Милан
7
Эйн
91
Мойе
11
Нгетт
9
Эрдинг
9
Н'Жи
15
Губочан
15
Губочан
9
Н'Жи
21
Ванкер
20
Лопес
20
Лопес
21
Ванкер
70
Сарр
9
Исека
9
Исека
70
Сарр
7
Эйн
7
Сарр
7
Сарр
7
Эйн
91
Мойе
22
Лежен
22
Лежен
91
Мойе
11
Нгетт
13
Диалло
13
Диалло
11
Нгетт
Остались в запасе
Марсель
Метц
30
Брис Самба
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Франк Пасси
1
Давид Оберхаузер
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
13
Франк Синьорино
АП
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Остались в запасе
1
Давид Оберхаузер
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
13
Франк Синьорино
АП
Главный тренер
Франк Пасси
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Статистика матча Марсель - Метц
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Главный судья:
Жером Мигелгорри
Стадион:
Велодром
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