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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Орландо Сити
Филадельфия Юнион - Орландо Сити: обзор матча 16 октября 2016
Филадельфия Юнион
16.10.2016, воскресенье, 22:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 2
Завершен
Орландо Сити
60'
К. Ривас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Филадельфия Юнион - Орландо Сити
87'
Замена
С. Карраско
️️️️
М. Гарсия
81'
Замена
К. Молино
️️️️
К. Ривас
Замена
Р. Алберг
️️️️
Б. Кэрролл
71'
Желтая карточка
Т. Барнетта
67'
60'
ГОЛ! 0:1!
К. Ривас
Желтая карточка
Ф. Герберс
44'
Желтая карточка
Р. Маркес
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
16
Ричи Маркес
ЦЗ
12
Киган Розенберри
ЦЗ
33
Фабиньо
ЦЗ
7
Брайан Кэрролл
ЛП
10
Транкильо Барнетта
АП
11
Алехандро Бедойя
ПП
21
Фабиан Герберс
ПВ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
13
Крис Понтиус
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Орландо Сити
17
Джо Бендик
ВР
3
Сиб Хайнс
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
7
Кристиан Игита
ЦП
11
Карлос Ривас
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
10
Матиас Гарсия
ПП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Филадельфия Юнион
77
Джон МакКартни
ВР
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
6
Роланд Алберг
ЦП
Орландо Сити
36
Ел Эдвардс
ВР
12
Кевин Элстон
ЦЗ
29
Томми Реддинг
ЦЗ
18
Кевин Молино
ЦП
5
Сервандо Карраско
ЦП
13
Хаджи Барри
ЦФ
3-2-2-2
18
Блэйк
16
Маркес
12
Розенберри
33
Фабиньо
7
Кэрролл
11
Бедойя
10
Барнетта
21
Герберс
13
Понтиус
9
Сапонг
2-4-1
17
Бендик
2
Рамуш
3
Хайнс
10
Гарсия
11
Ривас
23
Ночерино
7
Игита
9
Ларин
7
Кэрролл
6
Алберг
6
Алберг
7
Кэрролл
11
Ривас
18
Молино
18
Молино
11
Ривас
10
Гарсия
5
Карраско
5
Карраско
10
Гарсия
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Орландо Сити
77
Джон МакКартни
ВР
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
Главный тренер
Джим Кертин
12
Кевин Элстон
ЦЗ
36
Ел Эдвардс
ВР
29
Томми Реддинг
ЦЗ
13
Хаджи Барри
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
Остались в запасе
12
Кевин Элстон
ЦЗ
36
Ел Эдвардс
ВР
29
Томми Реддинг
ЦЗ
13
Хаджи Барри
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Филадельфия Юнион - Орландо Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
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США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
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США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
17.10.2026
Шарлотт
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
- : -
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 31 тур
Орландо Сити
4 : 1
18.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
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