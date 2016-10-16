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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Томь
Оренбург - Томь: обзор матча 16 октября 2016
Оренбург
16.10.2016, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Томь
12'
П. Нехайчик
42'
П. Нехайчик
90+2'
П. Нехайчик
77'
Э. Бикфалви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Томь
Замена
С. Бреев
️️️️
П. Нехайчик
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
П. Нехайчик
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
А. Солосин
Замена
Р. Воробьев
️️️️
Благо
87'
83'
Замена
К. Погребняк
️️️️
Л. Дроппа
Желтая карточка
А. Померко
77'
77'
ГОЛ! 2:1!
Э. Бикфалви
Замена
И. Коронов
️️️️
Д. Ефремов
72'
63'
Замена
А. Дудиев
️️️️
А. Попов
ГОЛ! 2:0!
П. Нехайчик
42'
41'
Желтая карточка
О. Враньеш
26'
Пенальти не реализован!
В. Дьяков
ГОЛ! 1:0!
П. Нехайчик
Пас отдал
А. Ойеволе
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
30
Александр Гутор
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
8
Вадим Афонин
ОП
20
Алексей Померко
ОП
40
Благо
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
6
Лукаш Дроппа
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
18
Артем Попов
ПВ
19
Александр Касьян
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
6
Якуба Бамба
ПП
14
Игорь Коронов
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Томь
1
Антон Коченков
ВР
85
Давид Яблонски
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
22
Сергей Самодин
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
4-2-2-1-1
30
Гутор
2
Полуяхтов
58
Ойеволе
15
Андреев
12
Малых
8
Афонин
20
Померко
33
Нехайчик
40
Благо
22
Ефремов
90
Делькин
3-2-2-2-1
1
Солосин
2
Жиров
0
Дьяков
22
Враньеш
9
Комбаров
44
Тишкин
6
Дроппа
17
Пугин
18
Попов
10
Бикфалви
19
Касьян
33
Нехайчик
23
Бреев
23
Бреев
33
Нехайчик
40
Благо
84
Воробьев
84
Воробьев
40
Благо
22
Ефремов
14
Коронов
14
Коронов
22
Ефремов
18
Попов
8
Дудиев
8
Дудиев
18
Попов
6
Дроппа
9
Погребняк
9
Погребняк
6
Дроппа
Остались в запасе
Оренбург
Томь
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
6
Якуба Бамба
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
29
Павел Кудряшов
ПВ
1
Антон Коченков
ВР
85
Давид Яблонски
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Остались в запасе
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
6
Якуба Бамба
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Остались в запасе
29
Павел Кудряшов
ПВ
1
Антон Коченков
ВР
85
Давид Яблонски
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Оренбург - Томь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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