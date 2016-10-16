Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Эмполи
Дженоа - Эмполи: обзор матча 16 октября 2016
Дженоа
16.10.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
0 : 0
Завершен
Эмполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Эмполи
90'
+2
Желтая карточка
А. Тельо
88'
Замена
А. Тельо
️️️️
Р. Крунич
Замена
Р. Фьямоцци
️️️️
Д. Лаксальт
88'
Замена
Э. Муньос
️️️️
Эденилсон
84'
Замена
Н. Нинкович
️️️️
Д. Симеоне
72'
71'
Замена
А. Диуссе
️️️️
М. Бюхель
68'
Замена
М. Маккароне
️️️️
М. Пуччарелли
60'
Желтая карточка
Р. Сапонара
49'
Желтая карточка
Д. Беллуски
40'
Желтая карточка
Р. Крунич
Вторая желтая
Д. Лазович
34'
Желтая карточка
Д. Лазович
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
88
Дарко Лазович
ПП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ПП
33
Раде Крунич
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
17
Рауль Асенсио
ЦФ
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
23
Матеус Перейра
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
4-5-1
1
Перин
93
Лаксальт
4
Иццо
8
Бурдиссо
6
Орбан
30
Ригони
88
Эденилсон
8
Ринкон
44
Велозу
88
Лазович
18
Симеоне
4-4-1-1
1
Скорупски
34
Везели
55
Беллуски
21
Коста
21
Паскуаль
33
Крунич
10
Бюхель
4
Маури
20
Пуччарелли
17
Сапонара
19
Джилардино
18
Симеоне
44
Нинкович
44
Нинкович
18
Симеоне
93
Лаксальт
15
Фьямоцци
15
Фьямоцци
93
Лаксальт
88
Эденилсон
6
Муньос
6
Муньос
88
Эденилсон
10
Бюхель
10
Диуссе
10
Диуссе
10
Бюхель
33
Крунич
70
Тельо
70
Тельо
33
Крунич
20
Пуччарелли
7
Маккароне
7
Маккароне
20
Пуччарелли
Остались в запасе
Дженоа
Эмполи
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
17
Рауль Асенсио
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
23
Матеус Перейра
ЦП
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
17
Рауль Асенсио
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Перейра
ЦП
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Статистика матча Дженоа - Эмполи
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Лука Пайретто
(Турин)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Дженоа
Эмполи
Итальянский клуб подписал контракт с псом
Вчера, 19:39
1
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Итальянский клуб подписал контракт с псом
Вчера, 19:39
1
Украинский футболист стал одноклубником Кокорина в «Арисе»
2025.09.30 22:10
2
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
2025.07.05 10:06
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
2025.06.30 19:10
3
«Наполи» купил защитника «Эмполи»
2025.06.14 00:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+