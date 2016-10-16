Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Кротоне
Сассуоло - Кротоне: обзор матча 16 октября 2016
Сассуоло
16.10.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 1
Завершен
Кротоне
83'
С. Сенси
86'
П. Иеммелло
2'
Д. Фальчинелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Кротоне
90'
+1
Желтая карточка
Р. Палладино
Желтая карточка
П. Иеммелло
87'
ГОЛ! 2:1!
П. Иеммелло
Пас отдал
Л. Пеллегрини
86'
85'
Желтая карточка
Л. Капецци
ГОЛ! 1:1!
С. Сенси
83'
77'
Замена
Д. Месба
️️️️
Б. Мартелла
74'
Замена
Н. Дюсенн
️️️️
Клейтон
Замена
П. Иеммелло
️️️️
Г. Дефрель
74'
69'
Замена
М. Роден
️️️️
А. Тонев
Замена
С. Сенси
️️️️
Д. Бьондини
67'
Замена
А. Матри
️️️️
Ф. Риччи
45'
33'
Желтая карточка
Л. Крисетиг
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фальчинелли
Пас отдал
А. Рози
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
8
Давиде Бьондини
ПП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Федерико Риччи
ЛФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
28
Аньелло Сальцано
ВР
3
Клейтон
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
82
Леонардо Капецци
ПП
17
Раффаэле Палладино
ЛФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
24
Александар Тонев
РФ
Главный тренер
Давиде Никола
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
8
Стефано Сенси
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
77
Валентин Кожокару
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
9
Сими
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
3-2-2-2-2
47
Консильи
15
Ачерби
13
Пелузо
28
Каннаваро
26
Маккена
14
Лирола
4
Маньянелли
8
Бьондини
7
Пеллегрини
21
Политано
11
Риччи
92
Дефрель
2-3-3
21
Кордас
20
Рози
67
Феррари
82
Капецци
12
Крисетиг
87
Мартелла
24
Тонев
11
Фальчинелли
17
Палладино
8
Бьондини
8
Сенси
8
Сенси
8
Бьондини
92
Дефрель
9
Иеммелло
9
Иеммелло
92
Дефрель
11
Риччи
21
Матри
21
Матри
11
Риччи
87
Мартелла
15
Месба
15
Месба
87
Мартелла
3
Клейтон
3
Дюсенн
3
Дюсенн
3
Клейтон
24
Тонев
7
Роден
7
Роден
24
Тонев
Остались в запасе
Сассуоло
Кротоне
32
Антонио Рагуса
ЛВ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
12
Марко Феста
ВР
77
Валентин Кожокару
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
9
Сими
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
32
Антонио Рагуса
ЛВ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
Остались в запасе
12
Марко Феста
ВР
77
Валентин Кожокару
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
9
Сими
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Сассуоло - Кротоне
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Читта дель Триколоре
Новости команд
Все
Сассуоло
Кротоне
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Фанаты «Кротоне» избили игроков, когда те с семьями отдыхали на пляже
2024.04.10 18:34
1
«Милан» выкупил Мессьяса за 4,5 миллиона. Он дебютировал в Серии А в 29 лет
2022.07.07 19:30
39-летний Бруну Алвеш спустя 3 недели покинет «Фамаликан» и перейдет в «Кротоне»
2021.07.27 18:49
Экс-защитник «Уфы» Неделчару перешел из АЕКа в «Кротоне»
2021.07.17 11:14
«Интер» объявил о переходе 38-летнего вратаря Кордаса. Он пропустил 91 гол в прошлом сезоне
2021.06.25 17:20
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+