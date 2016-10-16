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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бурсаспор - Османлыспор
Бурсаспор - Османлыспор: обзор матча 16 октября 2016
Бурсаспор
16.10.2016, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Османлыспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бурсаспор - Османлыспор
Желтая карточка
К. Хоркера
87'
84'
Желтая карточка
М. Байир
83'
Замена
Д. Деларж
️️️️
А. Умар
Замена
К. Хоркера
️️️️
Р. Фати
76'
74'
Желтая карточка
А. Умар
73'
Замена
Р. Русеску
️️️️
Ш. Диабате
51'
Желтая карточка
М. Чагыран
Желтая карточка
С. Куртулуш
32'
Желтая карточка
Р. Фати
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бурсаспор
23
Харун Текин
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
2
Сердар Куртулуш
ЦЗ
66
Томаш Сивок
ЦЗ
28
Йонатан Дель Валье
ЛВ
91
Рикардо Фати
ЦП
18
Пабло Баталья
ЦП
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Османлыспор
25
Хакан Арикан
ВР
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
61
Нуман Джурукшу
ЦЗ
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
6
Мехмет Гювен
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
30
Амину Умар
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Бурсаспор
34
Мерт Гюнок
ВР
5
Билал Киса
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Османлыспор
5
Айкут Демир
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
11
Эрдал Килиджаслан
ЦФ
28
Джон Деларж
ЦФ
24
Раул Русеску
ЦФ
3-2-1
23
Текин
16
Бехич
66
Сивок
2
Куртулуш
91
Фати
18
Баталья
28
Дель Валье
3-3-2
25
Арикан
26
Прохазка
61
Джурукшу
33
Байир
6
Чагыран
6
Гювен
5
Ндиайе
14
Диабате
30
Умар
91
Фати
14
Хоркера
14
Хоркера
91
Фати
30
Умар
28
Деларж
28
Деларж
30
Умар
14
Диабате
24
Русеску
24
Русеску
14
Диабате
Остались в запасе
Бурсаспор
Османлыспор
34
Мерт Гюнок
ВР
5
Билал Киса
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
11
Эрдал Килиджаслан
ЦФ
5
Айкут Демир
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
5
Билал Киса
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Остались в запасе
11
Эрдал Килиджаслан
ЦФ
5
Айкут Демир
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Статистика матча Бурсаспор - Османлыспор
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Османлыспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 1
18.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Османлыспор
2 : 3
13.05.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 1
05.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Османлыспор
1 : 4
29.04.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
0 : 3
21.04.2018
Османлыспор
Информация о матче
Стадион:
Бурса Ататюрк
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