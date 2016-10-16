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Саутгемптон - Бернли
Саутгемптон - Бернли: обзор матча 16 октября 2016
Саутгемптон
16.10.2016, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Бернли
52'
Ч. Остин
60'
Н. Редмонд
66'
Ч. Остин (П)
72'
С. Воукс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Бернли
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Н. Редмонд
88'
81'
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
Д. Бойд
72'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
С. Воукс
Замена
Д. Родригес
️️️️
Ч. Остин
71'
70'
Замена
М. Кайтли
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
68'
Желтая карточка
Д. Марни
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ч. Остин
66'
ГОЛ! 2:0!
Н. Редмонд
Пас отдал
С. Дэвис
60'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Остин
52'
Желтая карточка
Д. Тадич
49'
41'
Замена
Э. О'Нил
️️️️
С. Дефур
30'
Желтая карточка
С. Дефур
Замена
С. МакКуин
️️️️
М. Таргетт
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
8
Йорди Класи
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
25
Дин Марни
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
21
Джордж Бойд
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
21
Эйден О'Нил
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
4-1-3-1-1
17
Форстер
23
Таргетт
6
Фонте
4
ван Дейк
15
Мартина
21
Ромеу
10
Дэвис
27
Редмонд
8
Класи
10
Тадич
32
Остин
3-4-1-2
22
Хитон
38
Лоутон
15
Ми
5
Кин
7
Гудмундссон
16
Дефур
29
Хендрик
3
Уорд
25
Марни
19
Воукс
21
Бойд
23
Таргетт
45
МакКуин
45
МакКуин
23
Таргетт
27
Редмонд
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
27
Редмонд
32
Остин
16
Родригес
16
Родригес
32
Остин
7
Гудмундссон
28
Кайтли
28
Кайтли
7
Гудмундссон
16
Дефур
21
О'Нил
21
О'Нил
16
Дефур
21
Бойд
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
21
Бойд
Остались в запасе
Саутгемптон
Бернли
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
17
Пол Робинсон
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Саутгемптон - Бернли
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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