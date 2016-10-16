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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Ахмат (мол)
Анжи (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 16 октября 2016
Анжи (мол)
16.10.2016, воскресенье, 14:30
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
0 : 1
Завершен
Ахмат (мол)
43'
А. Хусаинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Ахмат (мол)
90'
+2
Замена
А. Ахильгов
️️️️
Х. Кадыров
Желтая карточка
Б. Рикматуллаев
90'
+1
88'
Желтая карточка
В. Гудиев
83'
Замена
К. Магамаев
️️️️
Х. Исмаилов
Замена
Т. Рамазанов
️️️️
Д. Щербак
82'
Замена
С. Алиев
️️️️
Р. Магомедов
78'
Замена
З. Юсупов
️️️️
Т. Джамалутдинов
73'
67'
Замена
А. Абдурахманов
️️️️
Б. Адамов
59'
Желтая карточка
И. Умаев
Замена
М. Магомедов
️️️️
Ч. Агабалаев
56'
55'
Замена
И. Умаев
️️️️
А. Кадыров
43'
ГОЛ! 0:1!
А. Хусаинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
16
Юрий Шафинский
ВР
44
Багаутдин Рикматуллаев
ЦЗ
74
Дмитрий Донцов
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
99
Дмитрий Щербак
ЦП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Маркаров
Ахмат (мол)
88
Виталий Гудиев
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
38
Имран Альсултанов
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
66
Беслан Адамов
ЦП
49
Халид Исмаилов
ЦП
39
Али Хусаинов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Руслан Идигов
Анжи (мол)
1
Егор Седов
ВР
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
9
Амирхан Темуков
ЦП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
7
Магомед Магомедов
ПВ
9
Саид Алиев
ЦФ
Ахмат (мол)
35
Ибрагим-Сайфуллах Газиев
ВР
12
Абдурахман Ахильгов
ЛЗ
92
Халид Сайтхаджиев
ЦЗ
92
Керим Магамаев
ЦЗ
87
Шамсудин Масаев
ЦП
88
Аюб Магамаев
ЦП
98
Адам Абдурахманов
ЦП
38
Магомед Абдурешедов
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
3-1-3-1-2
16
Шафинский
44
Рикматуллаев
74
Донцов
4
Белов
88
Гайдаров
99
Щербак
49
Кузьмин
47
Джамалутдинов
70
Агабалаев
11
Магомедов
59
Саидов
4-1-2-3
88
Гудиев
95
Адамов
38
Альсултанов
40
Шахтиев
95
Магомадов
95
Бацуев
66
Адамов
49
Исмаилов
95
Кадыров
10
Кадыров
39
Хусаинов
11
Магомедов
9
Алиев
9
Алиев
11
Магомедов
99
Щербак
64
Рамазанов
64
Рамазанов
99
Щербак
47
Джамалутдинов
22
Юсупов
22
Юсупов
47
Джамалутдинов
70
Агабалаев
7
Магомедов
7
Магомедов
70
Агабалаев
10
Кадыров
12
Ахильгов
12
Ахильгов
10
Кадыров
49
Исмаилов
92
Магамаев
92
Магамаев
49
Исмаилов
95
Кадыров
10
Умаев
10
Умаев
95
Кадыров
66
Адамов
98
Абдурахманов
98
Абдурахманов
66
Адамов
Остались в запасе
Анжи (мол)
Ахмат (мол)
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
9
Амирхан Темуков
ЦП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
1
Егор Седов
ВР
Главный тренер
Михаил Маркаров
38
Магомед Абдурешедов
ЦФ
87
Шамсудин Масаев
ЦП
92
Халид Сайтхаджиев
ЦЗ
88
Аюб Магамаев
ЦП
35
Ибрагим-Сайфуллах Газиев
ВР
Главный тренер
Руслан Идигов
Остались в запасе
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
9
Амирхан Темуков
ЦП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
1
Егор Седов
ВР
Остались в запасе
38
Магомед Абдурешедов
ЦФ
87
Шамсудин Масаев
ЦП
92
Халид Сайтхаджиев
ЦЗ
88
Аюб Магамаев
ЦП
35
Ибрагим-Сайфуллах Газиев
ВР
Главный тренер
Михаил Маркаров
Главный тренер
Руслан Идигов
Статистика матча Анжи (мол) - Ахмат (мол)
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Зубов
(Азов)
Стадион:
Анжи-Арена (поле №3)
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