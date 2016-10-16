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АПЛ 2026/2027
Мидлсбро - Уотфорд
Мидлсбро - Уотфорд: обзор матча 16 октября 2016
Мидлсбро
16.10.2016, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Уотфорд
54'
Х. Холебас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Уотфорд
89'
Замена
Б. Уотсон
️️️️
И. Саксесс
Замена
Д. Роудс
️️️️
М. де Рон
89'
85'
Замена
К. Кабаселе
️️️️
М. Бритос
Желтая карточка
М. де Рон
74'
72'
Замена
К. Суньига
️️️️
Н. Амрабат
Замена
А. Траоре
️️️️
К. Стуани
69'
Замена
Д. Айяла
️️️️
А. Барраган
69'
65'
Желтая карточка
Н. Амрабат
54'
ГОЛ! 0:1!
Х. Холебас
Желтая карточка
Г. Рамирес
42'
Желтая карточка
К. Стуани
38'
Желтая карточка
А. Барраган
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
26
Виктор Вальдес
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
28
Адам Форшоу
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
14
Трой Дини
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Мидлсбро
1
Брэд Гьюзан
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Виктор Фишер
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Вальдес
32
Фрэнд
12
Чамберс
23
Гибсон
19
Барраган
15
де Рон
28
Форшоу
19
Даунинг
11
Рамирес
7
Стуани
21
Негредо
4-1-1-1-3
1
Гомес
4
Предль
4
Кабуль
3
Бритос
25
Холебас
6
Капу
85
Бехрами
37
Перейра
90
Саксесс
39
Амрабат
14
Дини
19
Барраган
4
Айяла
4
Айяла
19
Барраган
7
Стуани
24
Траоре
24
Траоре
7
Стуани
15
де Рон
29
Роудс
29
Роудс
15
де Рон
3
Бритос
27
Кабаселе
27
Кабаселе
3
Бритос
39
Амрабат
18
Суньига
18
Суньига
39
Амрабат
90
Саксесс
26
Уотсон
26
Уотсон
90
Саксесс
Остались в запасе
Мидлсбро
Уотфорд
1
Брэд Гьюзан
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
25
Костел Пантилимон
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
7
Виктор Фишер
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Мидлсбро - Уотфорд
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Риверсайд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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