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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Милан
Кьево - Милан: обзор матча 16 октября 2016
Кьево
16.10.2016, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 3
Завершен
Милан
76'
В. Бирса
45'
Ю. Куцка
46'
М. Ньянг
90+4'
Д. Дайнелли (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Милан
90'
+4
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Д. Дайнелли
Желтая карточка
Ф. Каччиаторе
90'
+1
88'
Замена
К. Бакка
️️️️
М. Ньянг
81'
Замена
А. Поли
️️️️
Сусо
Желтая карточка
Р. Меджиорини
78'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
А. Флоро Флорес
77'
ГОЛ! 1:2!
В. Бирса
76'
75'
Желтая карточка
Г. Палетта
70'
Замена
Х. Соса
️️️️
Д. Лападула
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
М. Иско
65'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
Р. Инглесе
60'
46'
ГОЛ! 0:2!
М. Ньянг
Пас отдал
Д. Бонавентура
45'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Куцка
35'
Желтая карточка
М. Локателли
Желтая карточка
Д. Дайнелли
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
19
Лукас Кастро
ЦП
23
Вальтер Бирса
АП
22
Мариано Иско
ПП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
10
Сусо
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЛФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Кьево
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
14
Витторио Париджини
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Милан
22
Алессандро Плиццари
ВР
22
Габриэл
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
4-1-2-1-2
70
Соррентино
3
Дайнелли
18
Гобби
29
Каччиаторе
5
Гамберини
16
Радованович
19
Кастро
22
Иско
23
Бирса
9
Флоро Флорес
45
Инглесе
4-1-2-1-2
1
Доннарумма
22
Де Шильо
29
Палетта
26
Романьоли
20
Абате
5
Локателли
7
Бонавентура
33
Куцка
10
Сусо
18
Лападула
99
Ньянг
22
Иско
18
Де Гузман
18
Де Гузман
22
Иско
45
Инглесе
69
Меджиорини
69
Меджиорини
45
Инглесе
9
Флоро Флорес
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
9
Флоро Флорес
10
Сусо
15
Поли
15
Поли
10
Сусо
18
Лападула
7
Соса
7
Соса
18
Лападула
99
Ньянг
70
Бакка
70
Бакка
99
Ньянг
Остались в запасе
Кьево
Милан
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
14
Витторио Париджини
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
22
Алессандро Плиццари
ВР
22
Габриэл
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
8
Марио Пашалич
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
14
Витторио Париджини
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
Остались в запасе
22
Алессандро Плиццари
ВР
22
Габриэл
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
8
Марио Пашалич
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Кьево - Милан
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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