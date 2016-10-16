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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Бордо
Ренн - Бордо: обзор матча 16 октября 2016
Ренн
16.10.2016, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 1
Завершен
Бордо
44'
Д. Контенто (АГ)
66'
Н. Паллуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Бордо
88'
Замена
Я. Плашил
️️️️
Ж. Менез
82'
Замена
Г. Лаборд
️️️️
Д. Ролан
Желтая карточка
Б. Андре
81'
Замена
А. Дьякаби
️️️️
К. Гросицки
79'
73'
Замена
Ф. Камано
️️️️
Малком
Замена
У. Саид
️️️️
А. Эну
73'
66'
ГОЛ! 1:1!
Н. Паллуа
Пас отдал
Малком
45'
+1
Желтая карточка
А. Унас
45'
Желтая карточка
Н. Паллуа
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Контенто
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
11
Камил Гросицки
ПП
23
Адриен Эну
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
10
Малком
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
4
Диего Ролан
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Ренн
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Кермит Эразмус
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Бордо
40
Жером Приор
ВР
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
18
Ярослав Плашил
ЦП
14
Томас Туре
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
4-3-3
56
Костиль
24
Бааль
3
Мендеш
17
Мешер
29
Данзе
14
Прсич
21
Андре
11
Гросицки
29
Нтеп
13
Сио
23
Эну
4-2-2-2
16
Каррассо
20
Сабали
5
Паллуа
5
Левчук
26
Контенто
22
Сертик
28
Тулалан
96
Унас
10
Малком
7
Менез
4
Ролан
11
Гросицки
27
Дьякаби
27
Дьякаби
11
Гросицки
23
Эну
22
Саид
22
Саид
23
Эну
10
Малком
40
Камано
40
Камано
10
Малком
7
Менез
18
Плашил
18
Плашил
7
Менез
4
Ролан
9
Лаборд
9
Лаборд
4
Ролан
Остались в запасе
Ренн
Бордо
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
9
Кермит Эразмус
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
14
Томас Туре
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
9
Кермит Эразмус
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Остались в запасе
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
14
Томас Туре
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Ренн - Бордо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Роазон Парк
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