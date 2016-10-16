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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Краснодар
Арсенал - Краснодар: обзор матча 16 октября 2016
Арсенал
16.10.2016, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Краснодар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Краснодар
81'
Желтая карточка
А. Мартынович
72'
Замена
Т. Окриашвили
️️️️
Э. Куасси
Замена
Х. Аппаев
️️️️
Р. Мухаметшин
72'
Желтая карточка
В. Стеклов
71'
66'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
В. Подберезкин
46'
Замена
М. Измайлов
️️️️
Жоаозиньо
Замена
И. Горбатенко
️️️️
К. Берхамов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Арсенал
31
Алексей Березин
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
30
Торнике Окриашвили
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
3-2-2-1-1
36
Левашов
6
Беляев
21
Вергара
29
Горбатюк
8
Тесак
26
Браун Форбс
20
Стеклов
7
Берхамов
18
Бурмистров
23
Мухаметшин
3-1-5-1
33
Крицюк
98
Петров
4
Гранквист
14
Мартынович
77
Каборе
34
Быстров
92
Подберезкин
18
Газинский
8
Куасси
22
Жоаозиньо
39
Ари
7
Берхамов
23
Горбатенко
23
Горбатенко
7
Берхамов
23
Мухаметшин
14
Аппаев
14
Аппаев
23
Мухаметшин
8
Куасси
30
Окриашвили
30
Окриашвили
8
Куасси
22
Жоаозиньо
2
Измайлов
2
Измайлов
22
Жоаозиньо
92
Подберезкин
21
Лаборде
21
Лаборде
92
Подберезкин
Остались в запасе
Арсенал
Краснодар
31
Алексей Березин
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
Главный тренер
Сергей Кирьяков
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
39
Матвей Сафонов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Налдо
ЦЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
31
Алексей Березин
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
Остались в запасе
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
39
Матвей Сафонов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Налдо
ЦЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Арсенал - Краснодар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Матч ТВ
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