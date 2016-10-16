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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Остенде
Мехелен - Остенде: обзор матча 16 октября 2016
Мехелен
16.10.2016, воскресенье, 21:00
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
2 : 3
Завершен
Остенде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Мехелен - Остенде
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Ломмел
0 : 0
19.09.2026
Мехелен
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
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Мехелен
Остенде
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
2024.02.29 00:18
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
«Манчестер Сити» подписал защитника «Мехелена» Каборе
2020.07.30 09:53
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
2024.02.29 00:18
«Манчестер Сити» подписал защитника «Мехелена» Каборе
2020.07.30 09:53
УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы
2019.07.19 07:25
3
Защитник «Мехелена» Силла может перейти в «Ахмат»
2018.06.06 18:29
2
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
Sport24: Ломбертс близок к завершению карьеры
2019.11.27 13:29
1
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