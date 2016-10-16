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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Торонто
Монреаль - Торонто: обзор матча 16 октября 2016
Монреаль
16.10.2016, воскресенье, 22:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 2
Завершен
Торонто
19'
И. Пьятти
55'
И. Пьятти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Торонто
83'
Замена
Ц. Эндо
️️️️
Д. Осорио
Замена
Й. Венегас
️️️️
Д. Одуро
81'
78'
Желтая карточка
Д. Мур
68'
Желтая карточка
С. Джовинко
Желтая карточка
М. Донадель
59'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Пьятти
55'
45'
Желтая карточка
С. Бейташур
25'
Желтая карточка
М. Брэдли
ГОЛ! 1:0!
И. Пьятти
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
1
Эван Буш
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
6
Хассун Камара
ЦЗ
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
33
Марко Донадель
ЦП
8
Патрис Берниер
ПП
10
Игнасио Пьятти
ЛФ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
7
Доминик Одуро
РФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Торонто
1
Клинт Ирвин
ВР
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
2
Джастин Морроу
ЦЗ
3
Дрю Мур
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦЗ
26
Армандо Купер
ЛП
4
Майкл Брэдли
ОП
21
Джонатан Осорио
АП
8
Марко Дельгадо
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Монреаль
22
Эрик Кронберг
ВР
25
Донни Тойя
ЦЗ
55
Уондрайл Лефевр
ЦЗ
8
Йохан Венегас
ЦП
14
Гарри Шипп
ЦФ
Торонто
25
Алекс Боно
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
47
Цубаса Эндо
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
4-2-3
1
Буш
8
Ойонго
36
Кабрера
23
Киман
6
Камара
33
Донадель
8
Берниер
10
Пьятти
25
Манкозу
7
Одуро
4-1-2-1-1
1
Ирвин
2
Морроу
3
Мур
15
Савалета
33
Бейташур
4
Брэдли
8
Дельгадо
26
Купер
21
Осорио
21
Джовинко
7
Одуро
8
Венегас
8
Венегас
7
Одуро
21
Осорио
47
Эндо
47
Эндо
21
Осорио
Остались в запасе
Монреаль
Торонто
22
Эрик Кронберг
ВР
25
Донни Тойя
ЦЗ
55
Уондрайл Лефевр
ЦЗ
14
Гарри Шипп
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
25
Алекс Боно
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
8
Бенуа Шейру
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
22
Эрик Кронберг
ВР
25
Донни Тойя
ЦЗ
55
Уондрайл Лефевр
ЦЗ
14
Гарри Шипп
ЦФ
Остались в запасе
25
Алекс Боно
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
8
Бенуа Шейру
ЦП
Главный тренер
Лоран Куртуа
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Монреаль - Торонто
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
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