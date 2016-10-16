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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Дармштадт
Майнц - Дармштадт: обзор матча 16 октября 2016
Майнц
16.10.2016, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Дармштадт
5'
П. де Бласис
56'
Ю. Малли (П)
90+2'
Ж. Гондорф (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Дармштадт
Желтая карточка
Д. Кордоба
90'
+3
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ж. Гондорф
Замена
Н. Бунгерт
️️️️
П. де Бласис
90'
+1
Замена
С. Сердар
️️️️
Ю. Малли
83'
79'
Замена
С. Сиригу
️️️️
И. Хен
Замена
К. Онисиво
️️️️
Л. Озтюнали
73'
Желтая карточка
Ш. Белл
61'
60'
Замена
Э. Бен-Хатира
️️️️
М. Хеллер
60'
Замена
С. Шипплок
️️️️
Р. Безьяк
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ю. Малли
56'
45'
Пенальти не реализован!
А. Чолак
Желтая карточка
Д. Бросински
38'
23'
Желтая карточка
А. Милошевич
ГОЛ! 1:0!
П. де Бласис
Пас отдал
Г. Бюссманн
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Йонас Лоссль
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
10
Юнус Малли
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Джон Кордоба
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Дармштадт
21
Михаэль Эссер
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
20
Марсель Хеллер
ПП
14
Роман Безьяк
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Майнц
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
20
Фабиан Фрай
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
9
Карим Онисиво
ЦФ
Дармштадт
1
Даниэль Фернандес
ВР
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
29
Леон Гувара
ЦЗ
28
Энис Бен-Хатира
ПП
18
Петер Нимайер
ПП
22
Свен Шипплок
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Лоссль
24
Бюссманн
16
Белл
42
Хак
2
Донати
5
Гбамен
18
Бросински
21
Озтюнали
10
Малли
8
де Бласис
9
Кордоба
4-3-1-2
21
Эссер
21
Хен
37
Милошевич
4
Сулу
32
Холланд
20
Хеллер
8
Гондорф
26
Юнгвирт
30
Кляйнхайзлер
14
Чолак
14
Безьяк
8
де Бласис
26
Бунгерт
26
Бунгерт
8
де Бласис
10
Малли
8
Сердар
8
Сердар
10
Малли
21
Озтюнали
9
Онисиво
9
Онисиво
21
Озтюнали
21
Хен
8
Сиригу
8
Сиригу
21
Хен
20
Хеллер
28
Бен-Хатира
28
Бен-Хатира
20
Хеллер
14
Безьяк
22
Шипплок
22
Шипплок
14
Безьяк
Остались в запасе
Майнц
Дармштадт
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
24
Янник Хут
ВР
20
Фабиан Фрай
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
1
Даниэль Фернандес
ВР
29
Леон Гувара
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Остались в запасе
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
24
Янник Хут
ВР
20
Фабиан Фрай
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Фернандес
ВР
29
Леон Гувара
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Норберт Майер
Статистика матча Майнц - Дармштадт
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Мева Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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