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Крылья Советов - Арсенал
Крылья Советов - Арсенал: обзор матча 21 октября 2016
Крылья Советов
21.10.2016, пятница, 18:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
36'
Й. Молло (П)
44'
Ф. Браун Форбс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Арсенал
Замена
Ш. Бато
️️️️
М. Родич
84'
76'
Замена
А. Горбанец
️️️️
Ф. Браун Форбс
Желтая карточка
С. Корниленко
75'
69'
Замена
И. Максимов
️️️️
И. Горбатенко
66'
Желтая карточка
Ж. Вергара
Желтая карточка
Надсон
66'
Красная карточка
Е. Башкиров
44'
44'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Браун Форбс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Й. Молло
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
89
Йоан Молло
ЦП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Крылья Советов
1
Максим Павлов
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
4
Шелдон Бато
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Арсенал
1
Александр Фильцов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
3-4-1-2
1
Лория
47
Божин
30
Надсон
25
Концедалов
33
Ятченко
15
Цаллагов
44
Башкиров
23
Родич
89
Молло
8
Паскуато
12
Корниленко
3-2-1-2-1
36
Левашов
21
Вергара
6
Беляев
29
Горбатюк
14
Хагуш
8
Тесак
20
Стеклов
18
Бурмистров
23
Горбатенко
23
Мухаметшин
23
Родич
4
Бато
4
Бато
23
Родич
26
Браун Форбс
32
Горбанец
32
Горбанец
26
Браун Форбс
23
Горбатенко
78
Максимов
78
Максимов
23
Горбатенко
Остались в запасе
Крылья Советов
Арсенал
69
Егор Голенков
ЦФ
1
Максим Павлов
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
1
Александр Фильцов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Остались в запасе
69
Егор Голенков
ЦФ
1
Максим Павлов
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Статистика матча Крылья Советов - Арсенал
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Николай Богач (Люберцы)
Дмитрий Чельцов (Москва)
Инспектор:
Александр Колобаев (Москва)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
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