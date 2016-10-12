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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Динамо
Химки - Динамо: обзор матча 12 октября 2016
Химки
12.10.2016, среда, 18:30
Россия. ФНЛ, 13 тур
0 : 0
Завершен
Динамо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Динамо
Желтая карточка
А. Шумских
82'
Замена
Ф. Дворников
️️️️
Д. Сикорски
71'
65'
Замена
В. Рыков
️️️️
Д. Белоруков
Замена
М. Петрусев
️️️️
Г. Галешич
61'
57'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
А. Ташаев
Замена
Н. Фадеев
️️️️
А. Ярковой
57'
57'
Замена
Е. Луценко
️️️️
П. Погребняк
Желтая карточка
А. Ярковой
52'
Желтая карточка
Г. Галешич
48'
Желтая карточка
Н. Лапин
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
89
Александр Ярковой
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
(К)
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
88
Ивица Губерац
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
53
Ян Казаев
АП
24
Горан Галешич
ЦФ
33
Даниэль Сикорски
ЦФ
Динамо
42
Сергей Нарубин
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
41
Александр Сапета
(К)
ЦП
21
Александр Зотов
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Химки
1
Дмитрий Цицилин
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
9
Федор Дворников
ЦФ
48
Сергей Чернышов
ЦФ
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
3-3-1-1-2
18
Исупов
5
Шумских
89
Ярковой
26
Чернышов
27
Заика
88
Губерац
9
Лапин
77
Гащенков
53
Казаев
33
Сикорски
24
Галешич
3-2-1-2-2
42
Нарубин
11
Темников
8
Хольмен
21
Белоруков
26
Уилкшир
28
Бюттнер
41
Сапета
88
Ташаев
21
Зотов
8
Панченко
88
Погребняк
24
Галешич
8
Петрусев
8
Петрусев
24
Галешич
33
Сикорски
9
Дворников
9
Дворников
33
Сикорски
89
Ярковой
44
Фадеев
44
Фадеев
89
Ярковой
88
Ташаев
6
Кузьмин
6
Кузьмин
88
Ташаев
21
Белоруков
44
Рыков
44
Рыков
21
Белоруков
88
Погребняк
48
Луценко
48
Луценко
88
Погребняк
Остались в запасе
Химки
Динамо
21
Батрадз Кокоев
ОП
48
Сергей Чернышов
ЦФ
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
1
Дмитрий Цицилин
ВР
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Остались в запасе
21
Батрадз Кокоев
ОП
48
Сергей Чернышов
ЦФ
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
1
Дмитрий Цицилин
ВР
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча Химки - Динамо
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Помощники судьи:
Артур Зайнагутдинов (Уфа)
Роман Милюченко (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Юрий Безбородов (Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Сергей Нечай (Ростов-на-Дону)
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