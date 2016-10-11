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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Словакия - Шотландия
Словакия - Шотландия: обзор матча 11 октября 2016
Словакия
11.10.2016, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 3 тур
3 : 0
Завершен
Шотландия
18'
Р. Мак
56'
Р. Мак
68'
А. Немец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словакия - Шотландия
Замена
Ф. Кисс
️️️️
М. Гамшик
87'
Замена
Д. Швенто
️️️️
Р. Мак
81'
76'
Замена
Д. МакГинн
️️️️
С. Флетчер
Замена
М. Бакош
️️️️
А. Немец
69'
ГОЛ! 3:0!
А. Немец
Пас отдал
Р. Мак
68'
64'
Замена
И. Анья
️️️️
М. Ритчи
64'
Замена
Л. Гриффитс
️️️️
Д. Флетчер
ГОЛ! 2:0!
Р. Мак
Пас отдал
Я. Голубек
56'
ГОЛ! 1:0!
Р. Мак
18'
Желтая карточка
Э. Сабо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
23
Матуш Козачик
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
3
Мартин Шкртел
ЦЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
22
Якуб Голубек
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
18
Эрик Сабо
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
11
Адам Немец
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
4
Мэтт Ритчи
ЛЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
4
Расселл Мартин
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
17
Бэрри Беннэн
ЦП
19
Даррен Флетчер
ЦП
18
Джеймс МакАртур
ПП
9
Стивен Флетчер
ЦФ
7
Роберт Снодграсс
РФ
Словакия
12
Ян Новота
ВР
1
Мартин Дубравка
ВР
3
Лукаш Паушек
ЦЗ
16
Лукаш Штетина
ЦЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
9
Якуб Поважанец
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
8
Филип Кисс
ЦП
18
Душан Швенто
ЦП
11
Марек Бакош
ЦФ
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
21
Джек Хэмилтон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
0
Ли Уоллас
ЦЗ
6
Шон Мэлони
ЛП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Икечи Анья
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
25
Джеймс Форрест
ПВ
13
Крис Мартин
ЦФ
20
Ли Гриффитс
ЦФ
3-4-1-2
23
Козачик
14
Шкриньяр
4
Дюрица
3
Шкртел
22
Голубек
19
Куцка
18
Сабо
17
Гамшик
20
Мак
11
Немец
21
Дуриш
3-2-3-2
1
Маршалл
13
Патерсон
4
Мартин
5
Хэнли
6
Тирни
4
Ритчи
18
МакАртур
19
Флетчер
17
Беннэн
7
Снодграсс
9
Флетчер
17
Гамшик
8
Кисс
8
Кисс
17
Гамшик
20
Мак
18
Швенто
18
Швенто
20
Мак
11
Немец
11
Бакош
11
Бакош
11
Немец
4
Ритчи
11
Анья
11
Анья
4
Ритчи
9
Флетчер
7
МакГинн
7
МакГинн
9
Флетчер
19
Флетчер
20
Гриффитс
20
Гриффитс
19
Флетчер
Остались в запасе
Словакия
Шотландия
3
Лукаш Паушек
ЦЗ
12
Ян Новота
ВР
1
Мартин Дубравка
ВР
16
Лукаш Штетина
ЦЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
9
Якуб Поважанец
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
Главный тренер
Ян Козак
25
Джеймс Форрест
ПВ
21
Крейг Гордон
ВР
21
Джек Хэмилтон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
0
Ли Уоллас
ЦЗ
6
Шон Мэлони
ЛП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
13
Крис Мартин
ЦФ
Остались в запасе
3
Лукаш Паушек
ЦЗ
12
Ян Новота
ВР
1
Мартин Дубравка
ВР
16
Лукаш Штетина
ЦЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
9
Якуб Поважанец
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
Остались в запасе
25
Джеймс Форрест
ПВ
21
Крейг Гордон
ВР
21
Джек Хэмилтон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
0
Ли Уоллас
ЦЗ
6
Шон Мэлони
ЛП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
13
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак
Статистика матча Словакия - Шотландия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Стрембергсон
(Евле)
Стадион:
Антон Малатински
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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