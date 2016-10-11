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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Норвегия - Сан-Марино
Норвегия - Сан-Марино: обзор матча 11 октября 2016
Норвегия
11.10.2016, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 3 тур
4 : 1
Завершен
Сан-Марино
11'
Д. Симончини (АГ)
77'
А. Диоманде
82'
М. Самуэльсен
84'
Д. Кинг
54'
М. Стефанелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвегия - Сан-Марино
86'
Желтая карточка
Д. Симончини
Желтая карточка
А. Диоманде
85'
ГОЛ! 4:1!
Д. Кинг
Пас отдал
А. Диоманде
84'
82'
Замена
А. Сельва
️️️️
М. Стефанелли
ГОЛ! 3:1!
М. Самуэльсен
82'
ГОЛ! 2:1!
А. Диоманде
Пас отдал
О. Селнаэс
77'
Замена
А. Серлот
️️️️
Ж. Инге Бергет
74'
68'
Замена
Х. Хирш
️️️️
К. Валентини
Замена
М. Самуэльсен
️️️️
А. Теттей
67'
57'
Желтая карточка
Т. Дзафферани
54'
ГОЛ! 1:1!
М. Стефанелли
Пас отдал
Т. Дзафферани
45'
Замена
М. Берарди
️️️️
Д. Эзекиель Ринальди
Замена
А. Диоманде
️️️️
М. Хенриксен
45'
Желтая карточка
М. Хенриксен
42'
26'
Желтая карточка
М. Стефанелли
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Симончини
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
16
Хайтам Алеесами
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
19
Эвен Ховланд
ЦЗ
13
Оле Селнаэс
ОП
19
Маркус Хенриксен
ЦП
5
Александер Теттей
ЦП
16
Йонас Свенссон
ЦП
15
Пер-Сильян Скьельбред
ПП
19
Жо Инге Бергет
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Сан-Марино
23
Альдо Симончини
ВР
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
6
Давиде Симончини
ЦЗ
13
Алессандро Делла Валле
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
21
Лука Този
ЦП
19
Данило Эзекиель Ринальди
ЦП
22
Карло Валентини
ПП
22
Томмазо Дзафферани
ПП
9
Маттиа Стефанелли
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
Норвегия
12
Андре Хансен
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
14
Вегар Хеденстад
ЦЗ
0
Джонатан Парр
ЦЗ
14
Рубен Йенссен
ЦП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
8
Фредрик Мидтсьё
ЦП
13
Мартин Самуэльсен
ЦП
20
Адама Диоманде
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
Сан-Марино
23
Элиа Бенедеттини
ВР
12
Маттиа Манцароли
ВР
14
Марко Берарди
ЦЗ
14
Давиде Чезарини
ЦЗ
0
Майколь Берретти
ЦЗ
19
Лука Ченсони
ЦП
8
Маттео Коппини
ЦП
0
Алессандро Бьянки
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
20
Анди Сельва
ЦФ
3-1-4-2
1
Ярстейн
16
Алеесами
19
Ховланд
4
Страндберг
13
Селнаэс
19
Хенриксен
5
Теттей
16
Свенссон
15
Скьельбред
7
Кинг
19
Бергет
4-4-2
23
Симончини
6
Симончини
13
Делла Валле
5
Бролли
18
Мацца
22
Дзафферани
21
Този
19
Ринальди
22
Валентини
7
Витаиоли
9
Стефанелли
5
Теттей
13
Самуэльсен
13
Самуэльсен
5
Теттей
19
Хенриксен
20
Диоманде
20
Диоманде
19
Хенриксен
19
Бергет
7
Серлот
7
Серлот
19
Бергет
19
Ринальди
14
Берарди
14
Берарди
19
Ринальди
22
Валентини
17
Хирш
17
Хирш
22
Валентини
9
Стефанелли
20
Сельва
20
Сельва
9
Стефанелли
Остались в запасе
Норвегия
Сан-Марино
12
Андре Хансен
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
14
Вегар Хеденстад
ЦЗ
0
Джонатан Парр
ЦЗ
14
Рубен Йенссен
ЦП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
8
Фредрик Мидтсьё
ЦП
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
0
Алессандро Бьянки
ЦФ
23
Элиа Бенедеттини
ВР
12
Маттиа Манцароли
ВР
14
Давиде Чезарини
ЦЗ
0
Майколь Берретти
ЦЗ
19
Лука Ченсони
ЦП
8
Маттео Коппини
ЦП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
Остались в запасе
12
Андре Хансен
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
14
Вегар Хеденстад
ЦЗ
0
Джонатан Парр
ЦЗ
14
Рубен Йенссен
ЦП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
8
Фредрик Мидтсьё
ЦП
Остались в запасе
0
Алессандро Бьянки
ЦФ
23
Элиа Бенедеттини
ВР
12
Маттиа Манцароли
ВР
14
Давиде Чезарини
ЦЗ
0
Майколь Берретти
ЦЗ
19
Лука Ченсони
ЦП
8
Маттео Коппини
ЦП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
Статистика матча Норвегия - Сан-Марино
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Уллеваал
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