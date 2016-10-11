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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Катар - Сирия
Катар - Сирия: обзор матча 11 октября 2016
Катар
11.10.2016, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 4 тур
1 : 0
Завершен
Сирия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Катар - Сирия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Катар
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Сирия
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Китай
- : -
23.12.2027
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
4 : 2
17.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
3 : 0
13.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
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