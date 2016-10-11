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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Дания - Черногория
Дания - Черногория: обзор матча 11 октября 2016
Дания
11.10.2016, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 3 тур
0 : 1
Завершен
Черногория
32'
Ф. Бечирай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дания - Черногория
Желтая карточка
Т. Делэни
90'
90'
Замена
Н. Мьюшкович
️️️️
М. Вешович
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
Занка
83'
70'
Замена
А. Шофранац
️️️️
М. Симич
Замена
А. Корнелиус
️️️️
В. Фишер
70'
66'
Желтая карточка
М. Вешович
Желтая карточка
В. Фишер
66'
63'
Замена
В. Йовович
️️️️
Д. Кояшевич
Замена
П. Систо
️️️️
П. Хейбьерг
63'
Желтая карточка
Ю. Поульсен
51'
32'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Бечирай
Пас отдал
С. Йоветич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
4
Симон Кьер
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Риза Дурмиси
ЦЗ
8
Томас Делэни
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
15
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Черногория
12
Младен Божович
ВР
22
Марко Симич
ЦЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
19
Александар Шчекич
ЦП
0
Никола Вукчевич
ЦП
7
Дамир Кояшевич
ЦФ
10
Стеван Йоветич
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Дания
16
Йонас Лоссль
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
18
Эрик Святченко
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
7
Вилльям Квист
ЦП
23
Пионе Систо
ЦП
19
Лассе Шоне
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
9
Николай Йоргенсен
ЦФ
14
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
20
Александар Шофранац
ЦЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
18
Марко Бакич
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
20
Неманья Николич
ЦП
3
Владимир Родич
ЦП
21
Филип Райчевич
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Шмейхель
2
Анкерсен
13
Кристенсен
5
Дурмиси
13
Занка
8
Делэни
4
Кьер
23
Хейбьерг
10
Эриксен
15
Фишер
20
Поульсен
3-2-2-3
12
Божович
6
Томашевич
15
Савич
7
Вешович
23
Марушич
22
Симич
19
Шчекич
0
Вукчевич
11
Бечирай
10
Йоветич
7
Кояшевич
23
Хейбьерг
23
Систо
23
Систо
23
Хейбьерг
15
Фишер
21
Корнелиус
21
Корнелиус
15
Фишер
13
Занка
9
Йоргенсен
9
Йоргенсен
13
Занка
7
Кояшевич
16
Йовович
16
Йовович
7
Кояшевич
7
Вешович
5
Мьюшкович
5
Мьюшкович
7
Вешович
22
Симич
20
Шофранац
20
Шофранац
22
Симич
Остались в запасе
Дания
Черногория
16
Йонас Лоссль
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
18
Эрик Святченко
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
7
Вилльям Квист
ЦП
19
Лассе Шоне
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
14
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
1
Милан Миятович
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
18
Марко Бакич
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
20
Неманья Николич
ЦП
3
Владимир Родич
ЦП
21
Филип Райчевич
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Остались в запасе
16
Йонас Лоссль
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
18
Эрик Святченко
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
7
Вилльям Квист
ЦП
19
Лассе Шоне
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
14
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Милан Миятович
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
18
Марко Бакич
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
20
Неманья Николич
ЦП
3
Владимир Родич
ЦП
21
Филип Райчевич
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Статистика матча Дания - Черногория
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
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