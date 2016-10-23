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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Атлетик
Реал - Атлетик: обзор матча 23 октября 2016
Реал
23.10.2016, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 9 тур
2 : 1
Завершен
Атлетик
7'
К. Бензема
83'
А. Мората
27'
С. Мерино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Атлетик
Желтая карточка
Д. Карвахаль
90'
+4
89'
Замена
И. Муньяин
️️️️
Э. Саборит
87'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
Желтая карточка
А. Мората
87'
ГОЛ! 2:1!
А. Мората
83'
78'
Замена
М. Сусаета
️️️️
С. Мерино
76'
Замена
А. Итурраспе
️️️️
Р. Гарсия
Замена
А. Мората
️️️️
К. Бензема
75'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Иско
65'
55'
Желтая карточка
Р. Гарсия
31'
Желтая карточка
Х. Этчейта
27'
ГОЛ! 1:1!
С. Мерино
Пас отдал
Х. Эрасо
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
Иско
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
8
Матео Ковачич
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
18
Гарет Бэйл
РФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
14
Хави Эрасо
АП
12
Микель Сан Хосе
ПП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
23
Хамес Родригес
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
6
Микель Весга
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
4-2-1-3
1
Навас
12
Марсело
3
Пепе
19
Варан
14
Карвахаль
8
Кроос
8
Ковачич
22
Иско
9
Бензема
7
Роналду
18
Бэйл
4-2-1-3
1
Ирайсос
15
Леке
3
Этчейта
14
Ляпорт
4
Саборит
12
Сан Хосе
17
Рико
14
Эрасо
9
Мерино
14
Гарсия
9
Уильямс
22
Иско
17
Васкес
17
Васкес
22
Иско
9
Бензема
21
Мората
21
Мората
9
Бензема
9
Мерино
14
Сусаета
14
Сусаета
9
Мерино
14
Гарсия
8
Итурраспе
8
Итурраспе
14
Гарсия
4
Саборит
10
Муньяин
10
Муньяин
4
Саборит
Остались в запасе
Реал
Атлетик
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
1
Яго Эррерин
ВР
6
Микель Весга
ОП
6
Горка Элустондо
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
23
Хамес Родригес
АП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
6
Микель Весга
ОП
6
Горка Элустондо
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Реал - Атлетик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Бернабеу
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