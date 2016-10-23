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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Османлыспор - Касымпаша
Османлыспор - Касымпаша: обзор матча 23 октября 2016
Османлыспор
23.10.2016, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Касымпаша
77'
Б. Ндиайе
50'
Д. Павелка
82'
А. Бюйюк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Османлыспор - Касымпаша
90'
Замена
В. Божиков
️️️️
А. Бюйюк
82'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Бюйюк
Желтая карточка
В. Прохазка
80'
ГОЛ! 1:1!
Б. Ндиайе
77'
Замена
П. Вебо
️️️️
Д. Деларж
64'
Замена
М. Чагыран
️️️️
Р. Русеску
54'
50'
ГОЛ! 0:1!
Д. Павелка
Замена
М. Байир
️️️️
Т. Пинту
46'
Желтая карточка
Б. Ндиайе
43'
Желтая карточка
Т. Пинту
27'
17'
Желтая карточка
А. Бюйюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Османлыспор
25
Хакан Арикан
ВР
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
61
Нуман Джурукшу
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
6
Мехмет Гювен
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
28
Джон Деларж
ЦФ
30
Амину Умар
ЦФ
24
Раул Русеску
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Касымпаша
31
Оливье Веньо
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Османлыспор
5
Айкут Демир
ЦЗ
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
11
Эрдал Килиджаслан
ЦФ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Касымпаша
89
Вейсел Сары
ЦЗ
29
Василь Божиков
ЦЗ
14
Ферхат Кираз
ЦП
9
Херолинд Шала
ЦП
33
Мустафа Алтынтас
ЦФ
4-3-3
25
Арикан
8
Врсаевич
26
Прохазка
61
Джурукшу
8
Пинту
17
Регаттен
6
Гювен
5
Ндиайе
24
Русеску
30
Умар
28
Деларж
2-3-1
31
Веньо
4
Тити
5
Дурак
8
Павелка
90
Попов
10
Бюйюк
8
Пинту
33
Байир
33
Байир
8
Пинту
24
Русеску
6
Чагыран
6
Чагыран
24
Русеску
28
Деларж
9
Вебо
9
Вебо
28
Деларж
10
Бюйюк
29
Божиков
29
Божиков
10
Бюйюк
Остались в запасе
Османлыспор
Касымпаша
11
Эрдал Килиджаслан
ЦФ
5
Айкут Демир
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
14
Ферхат Кираз
ЦП
89
Вейсел Сары
ЦЗ
9
Херолинд Шала
ЦП
33
Мустафа Алтынтас
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
11
Эрдал Килиджаслан
ЦФ
5
Айкут Демир
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
Остались в запасе
14
Ферхат Кираз
ЦП
89
Вейсел Сары
ЦЗ
9
Херолинд Шала
ЦП
33
Мустафа Алтынтас
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Османлыспор - Касымпаша
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Османлыспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 1
18.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Османлыспор
2 : 3
13.05.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 1
05.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Османлыспор
1 : 4
29.04.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
0 : 3
21.04.2018
Османлыспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 1
09.10.2026
Касымпаша
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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