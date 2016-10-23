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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Сент-Труйден
Генк - Сент-Труйден: обзор матча 23 октября 2016
Генк
23.10.2016, воскресенье, 19:00
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Труйден
88'
Н. Карелис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Сент-Труйден
ГОЛ! 1:0!
Н. Карелис
88'
87'
Желтая карточка
И. Сверс
80'
Желтая карточка
П. Вальдивия
Замена
Н. Карелис
️️️️
Л. Бэйли
78'
75'
Замена
И. Сверс
️️️️
Ж. Бамба
Замена
Т. Буффель
️️️️
Л. Троссард
62'
Замена
Б. Хейнен
️️️️
Т. Сушич
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
40
Марко Бизот
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
3
Боян Настич
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
10
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Сент-Труйден
28
Вилльям Дютуа
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
18
Пьеррик Вальдивия
ЦП
16
Питер Геркенс
ЦП
10
Кристиан Себальос
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
2
Беннард Кумордзи
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
7
Томас Буффель
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
Сент-Труйден
28
Люка Пирар
ВР
20
Дамьен Дюссо
ЦЗ
27
Ибе Сверс
ЦФ
33
Ник Прошвиц
ЦФ
4-2-3
40
Бизот
21
Кастань
14
Брабец
3
Настич
25
Колли
8
Посуэло
14
Сушич
10
Троссард
25
Саматта
17
Бэйли
4-2-1-1
28
Дютуа
26
Фернандеш
5
Пулидо
2
Джене
8
Питерс
18
Вальдивия
16
Геркенс
19
Бамба
10
Себальос
14
Сушич
8
Хейнен
8
Хейнен
14
Сушич
10
Троссард
7
Буффель
7
Буффель
10
Троссард
17
Бэйли
80
Карелис
80
Карелис
17
Бэйли
19
Бамба
27
Сверс
27
Сверс
19
Бамба
Остались в запасе
Генк
Сент-Труйден
14
Сэнди Уолш
ПЗ
29
Нордин Жекерс
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
2
Беннард Кумордзи
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
28
Люка Пирар
ВР
20
Дамьен Дюссо
ЦЗ
33
Ник Прошвиц
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
Остались в запасе
14
Сэнди Уолш
ПЗ
29
Нордин Жекерс
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
2
Беннард Кумордзи
ЦП
Остались в запасе
28
Люка Пирар
ВР
20
Дамьен Дюссо
ЦЗ
33
Ник Прошвиц
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Йонас Де Рок
Статистика матча Генк - Сент-Труйден
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
- : -
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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