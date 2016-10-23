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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Лацио
Торино - Лацио: обзор матча 23 октября 2016
Торино
23.10.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 2
Завершен
Лацио
20'
Я. Фальке
90+2'
А. Льяич (П)
71'
Ч. Иммобиле
84'
А. Мургиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Лацио
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Льяич
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Д. Катальди
89'
Замена
Ф. Прце
️️️️
Ф. Андерсон
Замена
Л. Бойе
️️️️
М. Вальдифиори
88'
84'
ГОЛ! 1:2!
А. Мургиа
Пас отдал
Ф. Андерсон
79'
Замена
А. Мургиа
️️️️
Б. Кейта
Замена
М. Лопес
️️️️
М. Бенасси
79'
Замена
Ж. Оби
️️️️
Д. Базелли
74'
71'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Ф. Андерсон
Желтая карточка
А. Белотти
61'
59'
Желтая карточка
М. Пароло
56'
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
Д. Баста
Желтая карточка
А. Баррека
29'
ГОЛ! 1:0!
Я. Фальке
Пас отдал
Д. Дзаппакоста
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Джо Харт
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
22
Адем Льяич
АП
24
Марко Бенасси
ПП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ПП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Торино
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Лацио
25
Иван Варгич
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
71
Фране Прце
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
3
Баррека
25
Кастан
13
Россеттини
77
Дзаппакоста
33
Базелли
16
Вальдифиори
24
Бенасси
22
Льяич
44
Фальке
11
Белотти
4-3-1-2
22
Маркетти
4
Патрик
13
Уоллес
29
Худт
8
Баста
32
Катальди
16
Пароло
19
Лулич
7
Андерсон
17
Кейта
9
Иммобиле
33
Базелли
10
Оби
10
Оби
33
Базелли
24
Бенасси
11
Лопес
11
Лопес
24
Бенасси
16
Вальдифиори
15
Бойе
15
Бойе
16
Вальдифиори
7
Андерсон
71
Прце
71
Прце
7
Андерсон
17
Кейта
11
Мургиа
11
Мургиа
17
Кейта
8
Баста
20
Джорджевич
20
Джорджевич
8
Баста
Остались в запасе
Торино
Лацио
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
25
Иван Варгич
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Варгич
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Торино - Лацио
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Стадио Олимпико
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