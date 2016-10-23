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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Марсель
ПСЖ - Марсель: обзор матча 23 октября 2016
ПСЖ
23.10.2016, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 10 тур
0 : 0
Завершен
Марсель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Марсель
90'
+1
Замена
К. Рекик
️️️️
А. Бедимо
88'
Желтая карточка
Л. Диарра
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Т. Мотта
80'
Замена
Хесе
️️️️
А. Ди Мария
75'
69'
Желтая карточка
Й. Пеле
Замена
Б. Матюиди
️️️️
М. Верратти
59'
45'
Замена
З. Машаш
️️️️
К. Н'Жи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
6
Роланду
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
21
Дория
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
12
Анри Бедимо
ЛП
99
Франк Ангисса
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Флориан Товен
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
Марсель
30
Брис Самба
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
4-3-2-1
23
Ареоля
17
Максвелл
5
Маркиньос
3
Силва
92
Орье
12
Рабьо
8
Мотта
6
Верратти
11
Ди Мария
7
Моура
10
Кавани
4-3-2-1
16
Пеле
2
Сакаи
16
Фанни
21
Дория
6
Роланду
99
Ангисса
19
Диарра
12
Бедимо
10
Товен
9
Н'Жи
18
Гомис
6
Верратти
8
Матюиди
8
Матюиди
6
Верратти
8
Мотта
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
8
Мотта
11
Ди Мария
10
Хесе
10
Хесе
11
Ди Мария
12
Бедимо
4
Рекик
4
Рекик
12
Бедимо
9
Н'Жи
29
Машаш
29
Машаш
9
Н'Жи
Остались в запасе
ПСЖ
Марсель
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
Главный тренер
Унаи Эмери
30
Брис Самба
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча ПСЖ - Марсель
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Парк де Пренс
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