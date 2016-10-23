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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Витязь - Торпедо
Витязь - Торпедо: обзор матча 23 октября 2016
Витязь
23.10.2016, воскресенье, 15:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 14 тур
1 : 3
Завершен
Торпедо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Витязь - Торпедо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
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1
Судья РПЛ Танашев дал показания по делу о попытке подкупа со стороны «Торпедо»
Вчера, 13:34
5
Только один судья отказался брать взятку от «Торпедо»
18 ноября
20
«Торпедо» вернуло легенду клуба
17 ноября
1
Каштанов из «Торпедо» пнул лежащего соперника – случилась потасовка
15 ноября
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