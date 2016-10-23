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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Саутгемптон
Манчестер Сити - Саутгемптон: обзор матча 23 октября 2016
Манчестер Сити
23.10.2016, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Саутгемптон
55'
К. Ихеначо
27'
Н. Редмонд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Саутгемптон
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Форстер
Замена
Нолито
️️️️
Л. Сане
90'
83'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Ч. Остин
Замена
Х. Навас
️️️️
В. Компани
78'
70'
Замена
С. Буфал
️️️️
Д. Тадич
67'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Й. Класи
Желтая карточка
С. Агуэро
59'
Желтая карточка
В. Компани
57'
ГОЛ! 1:1!
К. Ихеначо
Пас отдал
Л. Сане
55'
52'
Желтая карточка
О. Ромеу
Желтая карточка
А. Коларов
50'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
К. Де Брюйне
45'
44'
Желтая карточка
Й. Класи
27'
ГОЛ! 0:1!
Н. Редмонд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
8
Йорди Класи
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
3
Нолито
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
3-2-3-2
1
Браво
11
Коларов
6
Стоунз
4
Компани
20
Гюндоган
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
21
Сильва
10
Сане
10
Агуэро
11
Де Брюйне
4-4-1-1
17
Форстер
15
Мартина
6
Фонте
4
ван Дейк
45
МакКуин
8
Класи
27
Редмонд
21
Ромеу
10
Дэвис
10
Тадич
32
Остин
4
Компани
16
Навас
16
Навас
4
Компани
10
Сане
3
Нолито
3
Нолито
10
Сане
11
Де Брюйне
17
Ихеначо
17
Ихеначо
11
Де Брюйне
10
Тадич
17
Буфал
17
Буфал
10
Тадич
32
Остин
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
32
Остин
8
Класи
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
8
Класи
Остались в запасе
Манчестер Сити
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Манчестер Сити - Саутгемптон
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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