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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Ди Си Юнайтед
Орландо Сити - Ди Си Юнайтед: обзор матча 23 октября 2016
Орландо Сити
23.10.2016, воскресенье, 23:00
США. МЛС, Общий этап
4 : 2
Завершен
Ди Си Юнайтед
13'
К. Молино
50'
К. Игита
43'
Р. Винсент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Ди Си Юнайтед
Замена
К. Элстон
️️️️
Р. Рамуш
81'
72'
Замена
Д. Джеффри
️️️️
Р. Винсент
Замена
К. Ларин
️️️️
М. Гарсия
69'
ГОЛ! 2:1!
К. Игита
50'
43'
ГОЛ! 1:1!
Р. Винсент
ГОЛ! 1:0!
К. Молино
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
17
Джо Бендик
ВР
3
Сиб Хайнс
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЛП
11
Карлос Ривас
ЦП
10
Матиас Гарсия
АП
18
Кевин Молино
АП
7
Кристиан Игита
ПП
Главный тренер
Оскар Пареха
Ди Си Юнайтед
48
Трэвис Уорра
ВР
34
Люк Мишу
ЦЗ
5
Шон Франклин
ЦЗ
13
Ламар Нигл
ЛП
17
Нани
ЛВ
26
Роб Винсент
ОП
25
Жулиан Бюшер
ЦП
20
Хален Робинсон
ЦП
Главный тренер
Трой Лесесне
Орландо Сити
36
Ел Эдвардс
ВР
14
Люк Боден
ЦЗ
12
Кевин Элстон
ЦЗ
29
Томми Реддинг
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Ди Си Юнайтед
28
Билл Хамид
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
25
Джаред Джеффри
ЦП
14
Ник ДеЛеон
ЦП
9
Альваро Саборио
ЦФ
2-3-2
17
Бендик
3
Хайнс
2
Рамуш
23
Ночерино
11
Ривас
7
Игита
18
Молино
10
Гарсия
2-1-3-1
48
Уорра
34
Мишу
5
Франклин
26
Винсент
25
Бюшер
20
Робинсон
13
Нигл
17
Нани
2
Рамуш
12
Элстон
12
Элстон
2
Рамуш
10
Гарсия
9
Ларин
9
Ларин
10
Гарсия
26
Винсент
25
Джеффри
25
Джеффри
26
Винсент
Остались в запасе
Орландо Сити
Ди Си Юнайтед
14
Люк Боден
ЦЗ
36
Ел Эдвардс
ВР
29
Томми Реддинг
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
9
Альваро Саборио
ЦФ
28
Билл Хамид
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
14
Ник ДеЛеон
ЦП
Главный тренер
Трой Лесесне
Остались в запасе
14
Люк Боден
ЦЗ
36
Ел Эдвардс
ВР
29
Томми Реддинг
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
Остались в запасе
9
Альваро Саборио
ЦФ
28
Билл Хамид
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
14
Ник ДеЛеон
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Трой Лесесне
Статистика матча Орландо Сити - Ди Си Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
- : -
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 31 тур
Орландо Сити
4 : 1
18.10.2026
Ди Си Юнайтед
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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